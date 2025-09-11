Trung QuốcVừa qua khúc cua, tài xế ôtô gắn camera hành trình vội giảm tốc độ vì ngay trước mặt là một bàn ăn với 4 người ngay giữa đường.

Bốn người bày bàn ngồi ăn giữa đường Video: CF

Ngày 8/9 tại Hà Nam, một tài xế gặp tình huống khó tin khi vừa qua một khúc cua. Vì xe không đi quá nhanh nên tài xế kịp giảm tốc độ, chờ một xe ngược chiều đi qua để vòng tránh bàn ăn có 4 người giữa làn đường duy nhất mà anh này có thể đi được.

Tài xế sau đó đăng video và thu hút sự chú ý, với vô số bình luận bày tỏ sự kinh ngạc, giận dữ. Tài xế còn nói rằng mình "suýt chết vì cái nhìn chằm chằm của anh ta", ý nhắc đến một trong số 4 người ở bàn ăn. Điều này cho thấy 4 người kia không thấy hành vi của mình là sai, thậm chí còn có vẻ khiêu khích.

Nhiều bình luận cho thấy rõ sự bất bình, và yêu cầu cảnh sát cần xác minh danh tính những người kia để xử lý, ngăn ngừa những hành động tương tự, theo 163. Thực tế, việc những người đi ôtô dừng lại giữa đường để ăn uống bên lề, thường ở làn khẩn cấp, không hiếm. Tuy nhiên, việc bày bàn ăn ngay giữa đường đi như những người trong video được nhận xét là "trình độ thượng thừa". Hành động này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, ảnh hưởng đến chính những người ngồi ăn và những người tham gia giao thông khác.

Mỹ Anh