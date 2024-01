Bốn ngày khó khăn của tân vô địch PGA Tour

MỹNick Dunlap, 20 tuổi vừa trải qua bốn ngày suy tư khi cơ hội vàng để anh phát triển sự nghiệp golf ùa đến từ chiến tích lịch sử trên PGA Tour, tại The American Express 2024.

"Quyết định đó có vẻ đơn giản nhưng lại khó nhất cho tôi từ trước đến nay. Bởi nó ảnh hưởng nhiều người, nhất là HLV và cả đội golf của trường chứ không chỉ tôi", Dunlap phát biểu rồi khóc ngày 25/1 trong buổi tuyên bố bỏ vị thế nghiệp dư để lên chuyên nghiệp.

Nick Dunlap xúc động sau khi vô địch American Express trên sân La Quinta, California ngày 21/1/2024. Ảnh: AP

Thay đổi này nhằm giúp anh tiến thân sau khi trở thành golfer nghiệp dư đầu tiên vô địch một giải thuộc PGA Tour 33 năm qua, tại The American Express hôm 21/1. Đây là kết quả bất ngờ khi anh là amateur duy nhất trong danh sách 156 golfer tham chiến ban đầu. Với thắng lợi đó, Dunlap được tổ chức chủ quản đấu trường golf hạng nhất Mỹ dành thẻ đấu toàn phần đến hết mùa 2026. Riêng năm nay, anh có quyền dự bảy giải trong nhóm đặc biệt, trong đó về chót mỗi giải cũng được ít nhất 40.000 USD.

Tuy nhiên, muốn nhận đủ quyền lợi đó, Dunlap phải tuyên bố thi đấu chuyên nghiệp. Còn nếu vẫn giữ vị thế nghiệp dư, anh sẽ tiếp tục gắn bó với vai chủ lực trong đội golf Đại học Alabama, nhưng chỉ được tham chiến tối đa 12 giải diện thông lệ mỗi mùa PGA Tour đến hết 2026.

Trên thực tế, Dunlap có thể nhận thẻ đấu toàn phần sau khi PGA Tour xong mùa 2024. Nhưng theo cách đó, anh lại giảm đáng kể cơ hội phát triển sự nghiệp golf.

Ngay sau The American Express vừa rồi, Dunlap có vé dự Farmers Insurance Open tuần này. Dù vậy, anh đã bỏ về nhà ở Alabama để bàn thảo chuyện tương lai với gia đình và các cố vấn.

Trong thời gian Dunlap cân nhắc, đội golf Đại học Alabama là vướng mắc lớn nhất cho anh, vì Dunlap sợ làm họ buồn khi thông báo chia tay ngay giữa mùa giải golf sinh viên toàn nước Mỹ. "Điều đó thật khó nói, vì mọi người sẽ rơi vào thế bị động từ thay đổi của tôi", Dunlap nói thêm về băn khoăn.

Nhưng rồi, chàng sinh viên năm hai cũng quyết định lên "pro", qua đó lấy thẻ đấu toàn phần trên PGA Tour. "Đó là chiếc vé vàng và là giấc mơ của tôi bấy lâu nay. Giờ có cơ hội nên tôi buộc lòng nắm bắt". Dunlap nói trong vài tháng tới, anh vẫn rèn chuyên môn với đội golf Alabama.

Dunlap sẽ khởi sự golf chuyên nghiệp với vị thế thành viên chính thức trên PGA Tour tại Pebble Beach Pro-Am ở California từ ngày 1 đến 4/2. Giải này thuộc diện đặc biệt trong lịch PGA Tour 2024. Còn bộ tứ major năm nay, Dunlap vào được Masters tháng 4, PGA Championship tháng 5, US Open tháng 6. Với major còn lại - The Open vào tháng 7, anh sẽ phải tìm vé đấu qua bảng golf chuyên nghiệp thế giới (OWGR) do quyết định lên pro dẫn đến việc vô hiệu suất đặc cách, lấy được nhờ đoạt cup US Amateur 2023.

Dunlap tuần này đứng thứ 68 OWGR, tăng 4.061 bậc so với tuần trước. Đây là kỷ lục tăng bậc trong lịch sử OWGR với năm ra mắt 1986, xảy ra khi Dunlap vô địch The American Express 2024.

Quốc Huy