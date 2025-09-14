Bốn năm truy tìm vị khách lạ trong đám cưới

ScotlandCô Michelle Wylie, 38 tuổi, luôn thắc mắc người đàn ông lạ mặt xuất hiện trong nhiều bức ảnh cưới của mình là ai cho đến khi phát hiện câu chuyện hài hước phía sau.

Sau đám cưới tháng 11/2021, vợ chồng Michelle đã cố gắng tìm hiểu nhưng gia đình, bạn bè lẫn nhà cung cấp dịch vụ cưới đều không biết người này là ai. Gần đây, Michelle quyết định nhờ một YouTuber kiêm MC truyền hình có hàng trăm nghìn người theo dõi, chia sẻ lại bài đăng Facebook của cô, nhờ cộng đồng mạng cùng tìm.

Michelle và chồng John trong lễ cưới tháng 11/2021 tại East Ayrshire, Scotland. Khách lạ ngồi ngay lối vào lễ đường. Ảnh: Metro

Sau hai giờ, danh tính người đàn ông đã được tìm ra. Anh tên là Andrew Helliman, 33 tuổi, thợ nội thất ở South Ayrshire. "Bạn tôi hôm đó làm phù rể trong một đám cưới khác và tôi được mời đi cùng. Anh ấy nhắn tôi đến khách sạn Carlton, Prestwick, trong khi thực tế đang làm pphù rể ở khách sạn Great Western, Ayr", Andrew kể. "Khi nhạc nổi lên, cô dâu bước vào, tôi mới biết mình đến nhầm".

Andrew ngồi yên suốt 20 phút vì không thể đứng dậy giữa chừng, làm hỏng không khí của lễ thành hôn. Khi mọi việc kết thúc, anh lặng lẽ rời đi để sang đúng tiệc.

Anh thừa nhận từng lo sợ "ngày này sẽ đến", nhưng vợ chồng Michelle lại thấy thú vị. "Tôi không thể ngừng cười khi nghe câu chuyện. Hiếm khi bạn gặp tình huống thế này trong cuộc sống", Michelle chia sẻ.

Michelle và "khách lạ" Andrew đã gặp nhau đầu tháng 9/2025. Ảnh: Metro

Sau khi Andrew giải thích, hai bên đã gặp mặt trực tiếp. Họ đã có cuộc trò chuyện vui vẻ và cam kết sẽ giữ liên lạc thường xuyên.

Cô dâu Michelle cho biết ngày cưới vốn đã hoàn hảo, nhưng thêm tình huống này càng khiến nó đáng nhớ hơn. "Đây là câu chuyện tôi sẽ kể lại nhiều năm nữa", cô nói.

Bảo Nhiên (Theo Metro)