Bốn mẹ con nguy kịch do uống thuốc diệt chuột

Thanh HóaThiếu phụ 35 tuổi cùng 3 con gái được đưa cấp cứu trong tình trạng hôn mê, co giật, trong cơ thể có thuốc diệt chuột với thành phần Natri Fluoroacetate cực độc.

Ngày 21/1, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đang xác minh nghi án chị Nguyễn, ở xã Thạch Quảng, đầu độc ba con gái bằng chất diệt chuột.

Theo nhà chức trách, chiều 19/1, người thân phát hiện chị Nguyễn và ba con gái (6, 7 và 12 tuổi) có biểu hiện trúng độc nên đưa đến Bệnh viện Đa khoa Cẩm Thuỷ cấp cứu. Tất cả đều có biểu hiện giảm ý thức, buồn nôn, hôn mê, co giật...

Bác sĩ xác định trong người bốn mẹ con có thuốc diệt chuột màu hồng nhạt (chưa rõ loại), chứa thành phần Natri Fluoroacetate cực độc.

Sau ba ngày điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hoá, hai bé gái 7 và 12 tuổi có dấu hiệu hồi phục. Nạn nhân nhỏ tuổi nhất đang hôn mê, ý thức giảm, co giật toàn thân nhiều lần kéo dài, rối loạn nhịp tim do tổn thương, đang được lọc máu liên tục.

Chị Nguyễn cũng đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá trong tình trạng nặng, hôn mê sâu.

Cơ quan chức năng ban đầu nghi vấn do mâu thuẫn gia đình, người mẹ trẻ trong lúc nóng giận đã làm chuyện dại dột. Công an đang thu mẫu vật, lấy lời khai.

Natri Fluoroacetate có trong thuốc diệt chuột hiện được dùng phổ biến, hoá chất này có độc tính rất cao. Khi vào cơ thể, chất này thể làm giảm hoặc ngừng hô hấp tế bào, chết tế bào gây tử vong. Người bệnh nếu không được cấp cứu kịp thời sẽ nhanh chóng bị suy hô hấp, suy thận, suy tim cấp... khiến mất mạng.

* Tên nạn nhân được thay đổi.

