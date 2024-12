Bốn màn trình diễn ấn tượng tại 'Ngôi sao của năm 2024'

Sự gắn kết giữa các doanh nghiệp đối tác, giới sao và nhất là hàng triệu độc giả đồng hành Ngôi Sao 20 năm qua là cảm hứng để ban tổ chức lấy chủ đề Symbiosis - Sự cộng sinh cho chương trình kỷ niệm thành lập và gala Ngôi sao của năm 2024.

Trong lễ trao giải tối 18/12 tại TP HCM, ban tổ chức trao danh hiệu Mỹ nam của năm cho ca sĩ Hùng Huỳnh, Mỹ nhân của năm là Hoa hậu Thanh Thủy. Trong khi đó, Phương Oanh và hai con song sinh thắng giải Hot Mom & Kid, Quang Hùng MasterD là Anh trai tài năng. Hiện tượng giải trí thuộc về show Anh trai say hi. Kết quả hoàn toàn do khán giả bình chọn.