Bốn lựa chọn robot hút bụi dưới 10 triệu đồng

Imilab V1, Dreame D10 Plus có dock gom rác tự động trong khi Ecovacs Deebot T10 có hệ thống nhận diện vật thể 3D tốt nhất trong tầm giá.

Imilab V1 (8,3 triệu đồng)

Imilab V1.

Imilab V1 là lựa chọn rẻ nhất trong phân khúc 5-10 triệu đồng có dock hút rác tự động. Máy có nhiều thông số giống Dreame Z10 Pro nhưng rẻ hơn khoảng gần 2 triệu đồng. Hộc chứa bụi có dung tích 300 ml trong khi túi rác trên dock chứa là 3 lít. Người dùng có thể tiết kiệm số lần đem đổ rác nhờ hệ thống này.

Công suất hút của V1 là 2.700 PA, pin dung lượng 5.200 mAh đủ cho phòng rộng tới 200 m2 tùy cách sắp xếp nội thất. Sản phẩm có cảm biến LDS, vẽ bản đồ, tường ảo cùng các cảm biến tránh vật cản.

Dreame D10 Plus (9,6 triệu đồng)

Dreame D10 Plus.

D10 Plus là mẫu robot có dock hút rác tự động rẻ nhất của Dreame. Sản phẩm ở phân khúc dưới Z10 Pro và là model mới ra mắt trong năm 2022. Tuy nhiên, so với "đàn anh", D10 Plus bị cắt hệ thống camera 3D khiến khả năng lập lịch trình, tránh vật thể kém hơn. Dung tích túi đựng rác trên dock cũng chỉ là 2,5 lít so với 4 lít của Z10 Pro.

Mẫu robot mới có lực hút 4.000 PA, pin dung lượng 5.200 mAh, dung tích hộc chứa bụi trên robot là 400 ml, hộc chứa nước là 400 ml.

Ecovacs Deebot T10 (9,9 triệu đồng)

Ecovacs Deebot T10.

Deebot T10 là model mới của Ecovacs cạnh tranh với dòng S7 MaxV của Roborock. Sản phẩm có hệ thống camera nhận diện vật thể, vẽ lại bản đồ dạng 3D cùng khả năng lập lịch trình thông minh hơn so với các mẫu phổ thông. Tuy nhiên, sản phẩm vẫn dùng hệ thống lau rung giống S7 thay vì dạng lau xoay có lực nhấn như các Dreame W10 hay Deebot Omni X1.

Ngoài ra, với mức chi phí dưới 10 triệu đồng, người dùng chỉ mua được Ecovacs Deebot T10 phiên bản nội địa. Các thông số, tính năng tương tự bản quốc tế nhưng cài đặt ứng dụng phức tạp hơn.

Dreame D9 Pro (7 triệu đồng)

Dreame D9 Pro.

Trong khi mẫu D9 gần đây thường rơi vào tình trạng hết hàng, D9 Pro trở thành robot hút bụi bán tốt nhất của Dreame tại Việt Nam. Thiết bị có đầy đủ tính năng hút bụi, lau nhà với lực hút mạnh, cảm biến LDS có thể vẽ bản đồ thời gian thực giúp lau, hút thông minh hơn so với các loại thông thường. Máy cũng hoạt động trong hệ sinh thái Xiaomi và có thể điều khiển từ xa qua ứng dụng Mi Home trên điện thoại.

D9 Pro có lực hút cao nhất trong phân khúc giá dưới 10 triệu đồng là 4.000 PA. Các chỉ số khác tương tự đối thủ như pin 5.200 mAh, đầy đủ cảm biến chống rơi cầu thang, lưu bản đồ nhiều tầng. Nhược điểm của sản sản phẩm là hệ thống lau kém hiệu quả do chỉ sử dụng cơ chế đưa giẻ thông thường.

Hoài Anh