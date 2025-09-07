Bốn kiểm lâm bị điều tra nhận hơn 3 tỷ đồng của giang hồ Mạnh 'Gỗ'

Thanh HóaCông an cho rằng để bảo kê các xe chở gỗ samu từ Lào về Việt Nam, một nhóm người đã nhờ giang hồ Mạnh 'Gỗ' môi giới đưa 3,2 tỷ đồng cho 4 kiểm lâm nhằm "thông chốt".

Tối 7/9, liên quan vụ án Nguyễn Văn Mai (tức Mạnh "Gỗ"), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, tạm giam 10 nghi can để điều tra các hành vi Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ và Nhận hối lộ. Trong số này có 4 cán bộ kiểm lâm.

Cảnh sát lấy lời khai Mạnh "Gỗ". Ảnh: Lam Sơn

Đầu năm 2023, nhóm bị can Lê Đình Trình (44 tuổi), Vũ Ngọc Đợi (53 tuổi) và Lê Quang Vinh (42 tuổi) góp vốn cùng đi buôn gỗ samu từ Lào về Việt Nam. Đây là loại gỗ thuộc nhóm quý hiếm và bị cấm kinh doanh, buôn bán tại Việt Nam.

Nhà chức trách cáo buộc để có thể đưa trót lọt các xe gỗ quý từ Lào về Việt Nam, ba người trên đã đến gặp Mạnh "Gỗ", nhờ lo lót đưa tiền cho cán bộ các trạm kiểm lâm.

Mạnh "Gỗ" thống nhất với Trình liên lạc với cháu của anh ta là Trần Văn Quang thông báo ngày giờ các xe gỗ đi qua trạm kiểm lâm và quy định mức tiền cho từng xe. Quá trình "thông chốt", Trình đã chuyển cho Quang tổng cộng 3,2 tỷ đồng.

Mạnh "Gỗ" bị cáo buộc chỉ đạo Quang nhiều lần đưa tiền cho bị can Phạm Văn Biên, Trạm trưởng kiểm lâm Tân Thành thuộc hạt kiểm lâm Thường Xuân nhằm giúp các xe gỗ của Trình đi qua nhiều trạm kiểm soát.

Mạnh "Gỗ" (áo đen) và các nghi can vụ buôn gỗ lậu. Ảnh: Lam Sơn

Công an xác định, quá trình buôn bán lâm sản, Mạnh "Gỗ" còn gặp bị can Nguyễn Hữu Hậu, Hạt trưởng hạt kiểm lâm Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đặt vấn đề về việc "tạo điều kiện" cho các xe gỗ của anh ta và người quen đi qua trạm.

Hạt trưởng Hậu sau đó chỉ đạo cấp dưới là bị can Nguyễn Hữu Hải, Trạm trưởng trạm Kiểm lâm Na Mèo, thuộc hạt Kiểm Lâm huyện Quan Sơn và bị can Dương Đình Sơn là cán bộ của trạm, khi có xe do Mạnh thông báo thì cứ cho đi qua mà không cần kiểm tra.

Dương Đình Sơn còn bị cáo buộc nhận hối lộ của một người khác để "bảo kê" cho việc chở gỗ lậu qua biên giới. Số tiền cụ thể chưa được công bố.

Chiều 6/9, nhiều lực lượng gồm cảnh sát hình sự, cơ động được huy động phong toả, khám xét căn biệt thự của Mạnh "Gỗ" ở đường Lê Lợi, phường Hạc Thành. Đây là lần thứ hai trong vòng hai tháng qua, nhà riêng của Mạnh "Gỗ" bị khám xét, sau lần đầu hôm 9/7.

Công an cho hay Mạnh "Gỗ" vừa là quân sư, vừa là trợ thủ đắc lực của trùm giang hồ Nguyễn Văn Vi (tức Vi "Ngộ") - người bị bắt hôm 30/6.

Công an khám nhà riêng của Mạnh "Gỗ" chiều 6/9. Ảnh: Lam Sơn

Mạnh "Gỗ" được biết đến là trùm giang hồ ở Thanh Hoá hàng chục năm qua song sống khá kín tiếng. Biệt danh Mạnh "Gỗ" xuất phát từ việc trước đây ông này thường buôn bán gỗ từ Lào qua khu vực biên giới của tỉnh Thanh Hóa, gần đây mở rộng hoạt động sang lĩnh vực kinh doanh khí hoá lỏng và gas.

Theo cơ quan điều tra, việc làm rõ các sai phạm của Mạnh "Gỗ" nằm trong tiến trình điều tra vụ án tại Công ty Cổ phần khí hóa lỏng Mạnh Tùng Petro, có trụ sở tại số 55 Lê Hoàn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Nhà chức trách cáo buộc, doanh nghiệp này trong quá trình sản xuất, kinh doanh đã bỏ ngoài sổ sách kế toán hơn 33 tỷ đồng doanh thu, có dấu hiệu trốn thuế hàng chục tỷ đồng. Công ty còn bị cho là lập khống hàng loạt hóa đơn giá trị gia tăng, tạo ra các giao dịch "ma" để hợp thức hóa hồ sơ, thủ tục để trốn thuế.

Vi "Ngộ" từng là cổ đông sáng lập và giữ vai trò quan trọng trong các hoạt động tại Mạnh Tùng Petro. Liên quan vụ án, ngoài Vi 'Ngộ' bị cáo tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, nhà chức trách cũng khởi tố, tạm giam Nguyễn Huy Tùng (con trai Mạnh "Gỗ"), Đào Mạnh Linh và Lê Thị Tính về cùng tội danh.

Lê Hoàng