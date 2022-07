Bốn khách sạn phong cách boutique ở Hội An

Little Riverside Hoi An Luxury Hotel & Spa nằm ven sông Thu Bồn, là một trong những nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất tại Hội An. Khách sạn có nhà hàng Traders Waterfront, nơi kết hợp ẩm thực phương Tây và món ăn truyền thống Việt Nam, nằm ngay bên bờ sông.