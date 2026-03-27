Bốn kẻ giả công an dùng 15 tiếng mỗi ngày để dẫn dụ, lừa tiền hàng loạt người

Bốn thanh niên sang Campuchia làm việc 15 giờ mỗi ngày trong đường dây chuyên giả mạo công an, gửi link độc nhằm chiếm quyền kiểm soát điện thoại, lừa chiếm đoạt 19 tỷ đồng.

Ngày 26/3, TAND Hà Nội tuyên Nguyễn Xuân Hải, Tạ Anh Trường và Lê Quang Khải, đều sinh năm 2005, trú Hải Phòng, và Nguyễn Tuấn Cảnh, sinh năm 1996, mỗi người 13-15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án khởi nguồn từ tháng 7/2024, khi cả bốn thanh niên đều không có việc làm, được đồng hương tên Nguyễn Chí Công (sinh năm 2000) rủ sang Campuchia "thực hiện các giao dịch chuyển khoản sinh trắc học" với mức lương tới 25 triệu đồng mỗi tháng.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Danh Lam

Trước khi xuất cảnh, theo chỉ đạo của Công, 4 bị cáo đã đi mở hàng loạt tài khoản ngân hàng để phục vụ cho công việc sau này.

Ngày 22/7/2024, thông qua đường tiểu ngạch tại cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh, nhóm đi xe ôm đến Campuchia và được đưa vào tòa nhà "Tam Thái Tử", chịu sự quản lý của một nhóm người Trung Quốc. Họ bị thu điện thoại cá nhân, được cung cấp tài khoản ngân hàng, mã OTP và kịch bản lừa đảo.

Bốn người chia hai ca, làm việc 15 tiếng mỗi ngày.

Kịch bản bốn bước thao túng nạn nhân

Thủ đoạn lừa đảo của ổ nhóm tại khu nhà "Tam Thái Tử" được thực hiện qua bốn giai đoạn khép kín, bắt đầu từ việc tiếp cận nạn nhân bằng cách mạo danh các cơ quan chức năng.

Nhóm 4 bị cáo được giao thực hiện cuộc gọi giả danh là nhân viên bưu điện thông báo về các đơn hàng gửi đi không thành công hoặc mạo danh cán bộ công an các cấp từ xã, phường đến quận, huyện, thậm chí là cán bộ Trung tâm Hành chính công.

Nội dung cuộc gọi thường xoay quanh việc thông báo nạn nhân đang liên quan đến các vụ án hình sự đang điều tra hoặc yêu cầu thực hiện các thủ tục hành chính mang tính cấp bách như cập nhật thông tin Căn cước công dân (CCCD), đăng ký định danh điện tử mức độ 2, hay kê khai thông tin định danh ôtô trên hệ thống dịch vụ công.

Khi đã thiết lập được sự tin tưởng hoặc tâm lý lo sợ ban đầu, nhóm lừa đảo sẽ chuyển sang giai đoạn dẫn dụ nạn nhân truy cập vào các đường link giả mạo.

Những đường link này có tên miền rất dễ gây nhầm lẫn với các cổng thông tin chính thống của Chính phủ, Cổng dịch vụ công, đăng ký cư trú...

Tại đây, nạn nhân được hướng dẫn tải và cài đặt về điện thoại các ứng dụng có tên gọi tương tự chính thống. Thực chất, các ứng dụng này chứa mã độc cho phép thu thập dữ liệu và chiếm quyền điều khiển thiết bị từ xa.

Giai đoạn thứ ba tập trung, nhóm tội phạm này vào việc thu thập thông tin sâu và chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng. Sau khi ứng dụng được cài đặt, nạn nhân được yêu cầu nhập thông tin cá nhân chi tiết, số tài khoản, tên đăng nhập và mật khẩu ngân hàng trực tuyến.

Để hoàn tất việc chiếm quyền điều hành và thu thập phương thức xác thực, kẻ lừa đảo sẽ yêu cầu bị hại thực hiện một giao dịch chuyển tiền có giá trị rất nhỏ, thường chỉ 10-12 nghìn đồng, với lý do là "phí làm hồ sơ" hoặc "phí dịch vụ".

Trong quá trình nạn nhân thao tác xác thực để thanh toán số tiền nhỏ này trên điện thoại đã bị cài mã độc, nhóm lừa đảo sẽ ghi lại được toàn bộ thông tin cần thiết để đăng nhập tài khoản trên một thiết bị khác.

Giai đoạn cuối cùng và mang tính quyết định là việc tước đoạt tài sản thông qua công nghệ sinh trắc học.

Lúc này, nhóm người Trung Quốc điều hành sẽ đăng nhập vào tài khoản của bị hại và khởi tạo các lệnh chuyển toàn bộ số tiền hiện có sang các tài khoản khác. Khi hệ thống ngân hàng yêu cầu xác thực khuôn mặt để phê duyệt giao dịch, các bị cáo sẽ trực tiếp thực hiện thao tác quét khuôn mặt (xác thực sinh trắc học) theo yêu cầu của ứng dụng trên thiết bị của mình để hoàn tất lệnh chuyển tiền.

Tiền chiếm đoạt được chuyển về các tài khoản mà nhóm bị cáo đã mở sẵn tại Việt Nam, sau đó tiếp tục được luân chuyển qua nhiều tài khoản của các công ty dịch vụ để tẩu tán nhằm xóa dấu vết.

Một trong những vụ điển hình nhất là vụ của chị Ánh trú tại Hà Nội. Ngày 4/0/2024, chị Ánh bị một bị cáo giả danh Công an phường Kiến Hưng dẫn dụ cài đặt ứng dụng để làm CCCD cho con.

Tin lời, chị đã đăng nhập tài khoản ngân hàng và thực hiện xác thực khuôn mặt. Kết quả là toàn bộ số tiền gần 2 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng của chị đã biến mất sau bốn lệnh chuyển tiền liên tiếp vào tài khoản của bị cáo Hải.

Cơ quan điều tra xác định chỉ trong một tháng từ 22/7 đến 22/8/2024, đường dây này đã thực hiện trót lọt 28 vụ lừa đảo, chiếm đoạt 19,3 tỷ đồng của 23 bị hại khắp cả nước. Việc sử dụng các máy chủ và tên miền quốc tế nằm ngoài tầm kiểm soát trực tiếp của cơ quan chức năng trong nước là một thủ đoạn tinh vi nhằm kéo dài thời gian truy vết và gây khó khăn cho công tác điều tra.

Hơn nữa, dòng tiền sau khi bị chiếm đoạt không dừng lại ở tài khoản cá nhân của các bị cáo mà chuyển "lòng vòng" qua hàng loạt tài khoản trung gian rồi đổ về tài khoản của các pháp nhân.

Khi cơ quan công an tiến hành xác minh, phần lớn công ty này đều không hoạt động tại địa chỉ đăng ký hoặc người đại diện pháp luật là những cá nhân không có mặt tại địa phương, thậm chí có người còn không hay biết thông tin cá nhân của mình bị lợi dụng để mở doanh nghiệp.

Đối với Công, người đưa nhóm bị cáo sang Campuchia, đang vắng mặt tại nơi cư trú nên cơ quan điều tra tách tài liệu để xử lý sau.

Hải Thư