Bốn hoạt động giải trí ngoài trời sau giãn cách ở Hà Nội

Ngoài cắm trại, bạn có thể giải trí cuối tuần với bộ môn dù lượn, lái xe đua, lái xe vượt địa hình ngay trong thành phố.

Hiện nay, thành phố Hà Nội cho phép hoạt động thể dục thể thao ngoài trời, nhưng không quá 10 người. Dưới đây là một số gợi ý giúp bạn giải trí dịp cuối tuần và tuân thủ quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Mùa thu là khoảng thời gian lý tưởng và có thời tiết thuận lợi để bay dù lượn tại Đồi Bù 833, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ. Điểm cất cánh nằm trên độ cao 655 m đưa người bay qua những ngọn đồi thoai thoải, phía bên dưới là đồi cỏ lau trắng chuyển động trong gió. Đây cũng là điểm bay của nhiều phi công miền Bắc.

Người chơi có thể đăng ký tham gia với các câu lạc bộ được cấp phép đào tạo và tổ chức bay dù lượn như CLB hàng không phía Bắc, Mebayluon Paragliding, Vietwings Hanoi, Hanoi Paragliding. Chi phí cho một chuyến trải nghiệm từ 1,2 đến 1,5 triệu đồng, bao gồm xe đưa đón từ Hà Nội đến điểm bay, nước uống và đồ ăn nhẹ, bay dù cùng phi công chuyên nghiệp và quay phim bằng GoPro.

Đồng Mô Discovery là điểm cắm trại và thể thao gồm lái xe vượt địa hình ATV, cách trung tâm Hà Nội hơn 40 km, trong khuôn viên Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Sơn Tây. Du khách sẽ được lái xe trên qua những con dốc cheo leo, bùn đất, xuyên rừng trên xe ATV. Đây là cung đường được giữ nguyên từ các giải đua xe ôtô địa hình trước đó. Lái xe quanh khu vực bãi đất nhà điều hành từ 15 đến 30 phút có giá 200.000 - 300.000 đồng; trải nghiệm lái xe qua cung đường rừng 12-20 km có người dẫn đường, giá 600.000 - 1.000.000 đồng. Những ngày trong tuần, các hoạt động đang được giảm giá 20%.

Tại đây du khách có thể cắm trại bên hồ Đồng Mô, tận hưởng không khí trong lành hay đi xe đạp nước, thuyền thiên nga trên hồ. Khu cắm trại hiện không phục vụ ăn uống tại chỗ, vì vậy du khách nên mang theo nước uống, đồ ăn khi đi.

Bộ môn giải trí ngoài trời khác là đua xe Go Kart, tại Go kart Việt Nam trong khu sinh thái Đầm Trành, phường Thạch Bàn, quận Long Biên; Go Kart Hà Nội ở Chợ Ngũ Hiệp, Thanh Trì hay Hanoi Super Karting trong khuôn viên Công viên Yên Sở, Hoàng Mai. Người chơi sẽ được đua xe theo thể thức F1 mini, vượt địa hình nhân tạo. Giá của bộ môn này là từ 200.000 đồng/người. Ngoài ra, ở Hà Nội, bạn có thể trải nghiệm bắn cung thể thao hay bắn súng sơn.

Trải nghiệm lái mô tô địa hình lần đầu tiên tại Hà Nội Trải nghiệm lái xe ATV trong Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Video: Lan Hương

Và không thể bỏ qua là hoạt động cắm trại ngay trong thành phố. Bạn có thể đến Đồng Camp, ở bãi An Dương, bên bờ sông Hồng. Ở đây bạn sẽ được trải nghiệm cắm trại riêng tư giữa thiên nhiên, ngoài ra là chèo kayak, thư giãn trong bể ngâm vô cực. Bãi trại có phí vào cửa là 50.000 đồng/người lớn, 30.000 đồng/trẻ em trên 3 tuổi, phí cắm trại qua đêm là 100.000 đồng. Khách có thể mang lều, đồ làm bếp, chuẩn bị than nướng, thức ăn hoặc thuê, mua tại chỗ. Hiện nay điểm trại hoạt động 30% công suất để đảm bảo giãn cách mỗi lều 20 m, ngoài ra khách đến đây phải tiêm ít nhất một mũi vaccine Covid-19, nhóm không quá 10 người.

Với những nhóm bạn, gia đình muốn đi xa, cắm trại ở nơi gần thiên nhiên có thể lựa chọn núi Hàm Lợn, ở xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, cách trung tâm thành phố khoảng 40 km. Khu vực có nhiều bãi trại khác nhau như ở gần hồ Núi Bàu, đồi thông. Bạn tự chuẩn bị đồ cắm trại hoặc thuê ở hộ dân xung quanh lều trại, bàn ghế, bếp nướng, củi đốt.

Một địa điểm cắm trại gần thiên nhiên khác là hồ Đồng Mô, thuộc thị xã Sơn Tây và huyện Ba Vì. Để đảm bảo an toàn, có nhiều dịch vụ, bạn nên chọn khu trại như Joy Camping, Camping Sport Đồng Mô. Ở đây, ngoài tận hưởng không khí gia đình, bạn có thể cùng gia đình, bạn bè tổ chức tiệc nướng, hoạt động ngoài trời như đạp xe, câu cá, bơi thuyền kayak... Ngoài ra, Hà Nội còn nhiều điểm cắm trại khác như vườn nhãn Long Biên, hồ Suối Hai (Tản Lĩnh, Ba Vì), hồ Chòm Núi (Nam Sơn, Sóc Sơn)...

Các hoạt động giải trí kể trên đều nằm trong phạm vi TP Hà Nội, du khách đi lại không cần giấy xét nghiệm Covid-19, nhưng cần đảm bảo đã tiêm vaccine và tuân thủ các quy tắc an toàn phòng chống dịch.

