Bốn gợi ý quà độc lạ 'Made in Singapore'

SingaporeNgoài thú nhồi bông Merlion, móc khóa... du khách có thể làm mới danh sách quà tặng bằng những sản phẩm local brand thiết kế mới mẻ đậm tính di sản và ứng dụng cao.

Nếu đã quá quen thuộc với những món quà lưu niệm truyền thống như móc khóa, thú nhồi bông Merlion... du khách có thể tham khảo những sản phẩm từ các thương hiệu nội địa. Đảo quốc nổi tiếng với các sản phẩm "Made in Singapore" do chính người dân thiết kế, sáng tạo.

Họ "thổi hồn" cho các vật dụng hàng ngày bằng những câu chuyện, chất liệu và họa tiết độc đáo mà vẫn đảm bảo tính ứng dụng cao. Từ những túi thân thiện môi trường, đến vòng tay thủ công hay thảm yoga lấy cảm hứng từ văn hóa di sản... các gợi ý dưới đây sẽ không chỉ là món quà ý nghĩa mà còn đại diện cho vẻ đẹp và văn hóa của đảo quốc.

"Túi giấy" thân thiện môi trường The Paper Bunny

Mở đầu là chiếc túi "độc nhất vô nhị" từ The Paper Bunny. Thương hiệu nội địa Singapore ra mắt năm 2013, theo đuổi triết lý thân thiện môi trường với sản phẩm nổi tiếng là chiếc túi Puffer Swing. Ngoài đa dạng màu sắc, túi còn có nhiều kích cỡ, đáp ứng nhu cầu của tín đồ thời trang.

Jaime Lee, nhà sáng lập thương hiệu The Paper Bunny diện mẫu túi Puffer Shopper. Ảnh: The Paper Bunny

Túi làm từ chất liệu nylon tái chế thân thiện môi trường, phom vuông mềm với phần quai đeo bản rộng thoải mái. Các mẫu túi phao "puffer" của thương hiệu đang là xu hướng được ưa chuộng năm nay vì trẻ trung, tiện lợi và dễ phối đồ. Sản phẩm cũng thường xuất hiện trên mạng xã hội của các KOL, nhà sáng tạo nội dung, fashionista...

Thời điểm mới ra mắt, nhiều người đã đổ xô đến Ngee Ann City để mua Puffer Swing. Thậm chí có người phải xếp hàng đến 6 tiếng. Tuy nhiên do quá tải, cửa hàng buộc phải đóng cửa sớm và hủy sự kiện mở bán vì lượng người đến quá đông, không thể đáp ứng.

Túi có giá 55 SGD (khoảng 1 triệu đồng). Ngoài mẫu này, nhiều thiết kế khác của The Paper Bunny cũng rất được lòng khách hàng. Với kích cỡ lớn và ngăn chứa rộng rãi hơn, Puffer Shopper có giá 65 SGD, khoảng 1,2 triệu đồng.

Nếu đối tượng nhận quà là người mê thời trang và yêu môi trường, đây sẽ là lựa chọn lý tưởng. Cửa hàng The Paper Bunny tọa lạc tại số 391 Orchard Rd, B2 - 38A, mở cửa 10h-21h30 hàng ngày.

Vòng tay Strait Lights mang cảm hứng công trình kiến trúc

Gợi ý thứ hai là những chiếc vòng tay độc đáo từ thương hiệu Strait Lights. Ý tưởng thiết kế của món trang sức này lấy cảm hứng từ kiến trúc, văn hóa và di sản của Singapore. Mỗi chiếc đều được chế tác thủ công từ vô số hạt thủy tinh nhập khẩu từ Nhật Bản cùng vàng 24 karat. Nếu muốn tìm món quà lưu niệm vừa có ý nghĩa tinh thần, vừa mang giá trị lớn về vật chất, đây sẽ là lựa chọn lý tưởng.

Một chiếc vòng tay bằng thủy tinh lấy cảm hứng từ River Valley (Singapore) của Strait Lights. Ảnh: Strait Lights

Samantha Colbert, người sáng lập và cũng là Giám đốc Sáng tạo của Strait Lights, thành lập thương hiệu này để tôn vinh những giá trị sống tại đảo quốc sư tử. Dù sinh ra ở Sydney (Australia) song cô luôn cảm giác Singapore mới là ngôi nhà thực sự. Đó cũng là lý do thôi thúc Samantha sáng lập nên thương hiệu này.

Khi mua hàng, bạn sẽ thấy mỗi chiếc vòng đi kèm một bức ảnh phía sau với các tone màu chủ đạo tương tự. Đi kèm là ý tưởng thiết kế cùng tên địa danh được chọn làm cảm hứng cho chiếc vòng sắc màu này. Đây hứa hẹn là món quà nhiều ý nghĩa và có tính ứng dụng cao.

BST khăn xinh xắn The Social Space

The Social Space không chỉ nổi tiếng là khu phức hợp ẩm thực, mua sắm hướng tới lối sống bền vững, mà còn là nơi du khách đến tìm những món quà lưu niệm độc đáo, đậm màu sắc văn hóa địa phương. Một trong những sản phẩm best seller tại đây là bộ sưu tập khăn vải độc đáo "My Singapore, My Home".

Tác phẩm được thiết kế nhằm tôn vinh di sản, bản sắc và phong cảnh Singapore qua loạt hình minh họa đầy sắc màu của nghệ sĩ Singapore tài năng Yeni. Các tác phẩm của cô đều được truyền cảm hứng từ những ký ức tuổi thơ, những chuyến du lịch và kiến trúc trên khắp thế giới.

BST khăn "My Singapore, My Home" gợi nhớ về những đồ dùng, sắc màu tuổi thơ, được họa sĩ Yeni tái hiện lại trên nền vải cotton thân thiện môi trường. Ảnh: The Social Space

Khăn làm từ vải cotton chất lượng cao và trang bị vòng treo tiện lợi. Bạn có thể đến xem trực tiếp và mua về làm quà tại địa chỉ 333 Kreta Ayer Rd, #01-14, mở cửa 9h-17h hàng ngày.

Quà lưu niệm lấy cảm hứng từ mèo tại Cat Socrates

Cat Socrates là cửa hàng nhỏ nép bên góc đường nhưng lại mở ra thiên đường cho những người yêu mèo. Tại đây, du khách có thể tìm thấy vô số đồ lưu niệm như đồ gốm, trang sức hay những món trang trí nhà cửa lấy cảm hứng từ mèo. Nhiều món có thiết kế độc đáo, bắt mắt, là lựa chọn lý tưởng làm quà tặng bạn bè, người thân.

Những chiếc đĩa gốm xinh xắn được yêu thích tại Cat Socrates. Ảnh: @lingfeizhang

Thương hiệu Cat Socrates thành lập năm 2008, là cửa hàng phong cách sống độc lập cung cấp nhiều sản phẩm thiết kế độc đáo, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Ngoài sách và đồ dùng bằng giấy, cửa hàng còn bán các loại đồ trang trí nhà cửa, nhà bếp, nội thất, cây và chậu, túi xách, phụ kiện thời trang, đồ lưu niệm cổ điển... Bạn có thể ghé mua trực tiếp tại 78 Yong Siak st, mở cửa 10h-19h hàng ngày.

Với những gợi ý trên, việc chọn quà lưu niệm cho bạn bè, người thân sẽ không còn là "nhiệm vụ nhàm chán" của bạn sau mỗi chuyến đi. Chính sự sáng tạo và câu chuyện đằng sau các sản phẩm trên sẽ giúp những món quà "gói mang về" của bạn thêm độc đáo, ý nghĩa, đồng thời mang theo nét đặc trưng của thành phố không ngừng đổi mới Singapore.

Thy An