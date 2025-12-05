Bốn dự án hạ tầng đô thị Phú Quốc ‘chạy đua’ phục vụ APEC

Hướng tới Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương APEC 2027, Phú Quốc, đặc biệt tại Nam đảo đang bước vào giai đoạn kiến thiết quan trọng bậc nhất kể từ khi trở thành đặc khu kinh tế. Hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược được triển khai đồng loạt.
Nổi bật là Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc, được nâng cấp theo chuẩn 4E của ICAO, đủ năng lực tiếp nhận các dòng máy bay thân rộng với 120 vị trí đỗ tàu bay, cùng công suất lên tới 20 triệu khách mỗi năm. Điểm nhấn của công trình là thiết kế lấy hình tượng chim phượng hoàng.
Đến hết tháng 11, nhà ga T2 đã hoàn thành 85% kết cấu thô. Nhà ga VIP hoàn thành 100% kết cấu thô và kết cấu thép. Đường cất hạ cánh số 2 đạt khoảng 30% khối lượng. Chỉ sau bốn tháng khởi công, toàn bộ khối nhà ga đã thi công đến tầng 4, hướng tới mục tiêu hoàn thiện vào tháng 3/2027.
Cảng hàng không được ứng dụng những công nghệ hiện đại bậc nhất thế giới. Changi Airport Group - đơn vị vận hành sân bay Changi, Singapore, đảm nhận khâu tư vấn vận hành.
Nhà ga hành khách và nhà ga VIP xây dựng theo tiêu chuẩn cấp cao, ứng dụng hệ thống vận hành hiện đại bậc nhất hiện nay - TAM, sinh trắc học, công nghệ xử lý hành lý tự động...
Với hạ tầng đường bộ, Phú Quốc nâng cấp tuyến ĐT.975, dài 19,26 km, lộ giới 62 m với tối thiểu 6 làn xe, được bổ sung 15 m dành riêng cho tàu điện. ĐT.975 là trục xương sống kết nối sân bay - trung tâm hội nghị, được xem như "sợi dây" định hình cấu trúc đô thị đa trung tâm của Phú Quốc.
Tuyến đường đang trong giai đoạn chuẩn bị mặt bằng để nâng cấp mở rộng.
Tuyến tàu điện đô thị (đoạn 1) dài 18 km, gồm 6 ga (1 ga ngầm), vận chuyển hơn 4.500 người mỗi giờ, giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa các điểm đến sự kiện - du lịch - thương mại xuống còn vài phút.
Tổng mức đầu tư của dự án gần 9.000 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước không quá 70% (tương đương hơn 6.200 tỷ đồng), phần còn lại hơn 2.600 tỷ đồng do nhà đầu tư hoặc doanh nghiệp dự án góp vốn. Dự kiến công trình khởi công năm nay, hoàn thành 2027.
Trọng tâm trong khâu tổ chức APEC 2027 là tổ hợp Trung tâm Tổ chức Hội nghị, với tổng mức đầu tư 21.860 tỷ đồng. Dự án có quy mô 16,06 ha gồm công viên APEC, nhà hát đa năng và trung tâm hội nghị triển lãm, thiết kế theo triết lý cân bằng "Trời tròn - Đất vuông" trong văn hóa phương Đông.
Điểm nhấn tại Trung tâm hội nghị là ballroom không cột vượt nhịp 81 m, diện tích 11.050 m2, sẽ trở thành ballroom lớn nhất thế giới, vượt qua Caesars Forum tại Las Vegas.
Công trình hiện hoàn thành 100% phần móng và đạt 31% phần thô. Việc hoàn thành móng tuyệt đối là tiền đề quan trọng để đảm bảo kỹ thuật cho kết cấu không cột khổng lồ. Công tác lắp dựng kết cấu thép dự kiến hoàn thành vào 31/1/2026, hoàn thiện mặt ngoài vào 30/6/2026 và hoàn thiện nội thất vào 31/1/2027.
Bên trong, không gian sức chứa 2.000 chỗ mở ra nơi cho khách tham dự thưởng thức ẩm thực, những màn trình diễn nghệ thuật. Hiện nay Tập đoàn Sun Group đang bắt tay cùng đối tác nghệ thuật hàng đầu thế giới Cirque du Soleil để xây dựng show diễn độc bản của Phú Quốc ngay khi Trung tâm Hội nghị đi vào hoạt động.
Nhà biểu diễn đa năng ở dạng khối tròn, khoác lớp vỏ vảy Rồng, nâng đỡ bởi 50 cột trụ tượng trưng 50 người con theo cha xuống biển, gợi nhắc truyền thuyết "Con Rồng cháu Tiên". Công trình ngoài phục vụ APEC sẽ là “điểm hẹn văn hóa toàn cầu”, nơi tổ chức liên hoan phim, nghệ thuật quốc tế và chương trình quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.
Công trình cũng đã đạt tới 95% phần móng và 20,5% phần thô. Hạng mục này sẽ hoàn thành kết cấu thép vào 31/1/2026, hoàn thiện mặt ngoài vào 30/6/2026, và hoàn thiện nội thất vào 31/1/2027.
Hoài Phương
Ảnh: Sun Group