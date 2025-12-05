Bốn dự án hạ tầng đô thị Phú Quốc ‘chạy đua’ phục vụ APEC

Hướng tới Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương APEC 2027, Phú Quốc, đặc biệt tại Nam đảo đang bước vào giai đoạn kiến thiết quan trọng bậc nhất kể từ khi trở thành đặc khu kinh tế. Hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược được triển khai đồng loạt.

Nổi bật là Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc, được nâng cấp theo chuẩn 4E của ICAO, đủ năng lực tiếp nhận các dòng máy bay thân rộng với 120 vị trí đỗ tàu bay, cùng công suất lên tới 20 triệu khách mỗi năm. Điểm nhấn của công trình là thiết kế lấy hình tượng chim phượng hoàng.

Đến hết tháng 11, nhà ga T2 đã hoàn thành 85% kết cấu thô. Nhà ga VIP hoàn thành 100% kết cấu thô và kết cấu thép. Đường cất hạ cánh số 2 đạt khoảng 30% khối lượng. Chỉ sau bốn tháng khởi công, toàn bộ khối nhà ga đã thi công đến tầng 4, hướng tới mục tiêu hoàn thiện vào tháng 3/2027.