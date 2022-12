Bốn dòng TV đầu bảng của LG

TV Posé tạo hình khung tranh, G2 - OLED 4K lớn nhất thế giới, QNED80SQA và NANO76 tốt nhất cho gia đình, là những dòng sản phẩm gây ấn tượng của LG.

Đại diện LG cho biết, nâng cấp chiếc TV cũng là cách đơn giản để thay đổi diện mạo ngôi nhà. Một sản phẩm phù hợp giúp trải nghiệm giải trí trở nên sống động và hấp dẫn hơn, tạo điểm nhấn trong nội thất. Đáp ứng nhu cầu này, hãng giới thiệu 4 dòng TV đầu bảng, trang bị loạt tính năng cao cấp, tối ưu thẩm mỹ.

LG Posé với tạo hình khung tranh

Nằm trong bộ sưu tập sản phẩm cao cấp Object Collection, dòng LG Posé mang thiết kế tinh tế mô phỏng tác phẩm nghệ thuật. TV tạo hình để trở thành khung tranh với khung màu be dịu nhẹ, lớp hoàn thiện bằng vải tạo ra sự ấm cúng và các đường cong mềm mại. Phần viền siêu mỏng của tấm nền OLED cũng giúp thiết bị vượt ra khỏi công năng của một sản phẩm điện tử để trở thành món đồ nội thất hòa nhập vào không gian.

LG Posé còn được hoàn thiện ở cả mặt sau, các cổng kết nối khéo léo ẩn đi nhằm tạo cảm giác liền mạch. Các tinh chỉnh này giúp thiết bị đạt giải thưởng "Best of the best" (tên giải bằng tiếng Việt) của Red Dot Design Awards.

Dòng TV Posé có thiết kế mô phỏng khung tranh. Ảnh: LG

Ngoài yếu tố thẩm mỹ, Posé còn mạnh mẽ về hiệu năng nhờ trang bị tấm nền OLED evo với độ sáng cao hơn 20%. Kết hợp các thuật toán hình ảnh tiên tiến của LG và bộ xử lý AI α9 Gen5 mang lại độ sắc nét, màu đen tuyệt đối, độ tương phản vô tận, màu sắc rực rỡ, sống động. Tại Việt Nam, sản phẩm có phiên bản màu Beige 55 inch, giá 54,9 triệu đồng.

G2 - mạnh mẽ nhất dải LG OLED

G2 là mẫu đầu bảng trong hệ sinh thái LG. Ngoài tiêu biểu về hiệu suất, sản phẩm còn là TV OLED 4K lớn nhất thế giới với bản 97 inch. Thiết bị hiện tranh tài hạng mục TV xuất sắc tại giải thưởng Tech Awards 2022 do báo điện tử VnExpress tổ chức.

Thiết kế Gallery liền mạch cùng kiểu dáng siêu mỏng cho phép G2 gắn sát tường thành một bức tranh nghệ thuật. Bên trong là sức mạnh vượt trội của bộ xử lý α9 Gen 5 AI, kết hợp cùng các tính năng tăng cường độ sáng Brightness Booster Max, cho độ sáng cao hơn 20%. Âm thanh nâng tầm với tính năng AI Sound Pro, mang tới trải nghiệm sống động, tái tạo hệ thống âm thanh vòm 7.2.1.

OLED G2 là một trong những mẫu TV xuất sắc tại chung kết Tech Awards 2022. Ảnh: LG

Ngoài phiên bản khổng lồ 97 inch, sản phẩm còn có nhiều tùy chọn kích thước từ 55 inch đến 83 inch, phù hợp đa dạng không gian nội thất. Mẫu TV này đạt giải thưởng Best of CES Awards 2022, nhận sự đánh giá cao từ các trang công nghệ hàng đầu như Business Insider, Mashable hay Gear Patrol.

Tại Việt Nam, LG OLED G2 có giá chưa tới 50 triệu đồng cho phiên bản 55 inch, hấp dẫn so với mức 58,9 triệu đồng khi vừa ra mắt. Bản 65 inch có giá niêm yết 84,9 triệu đồng, hiện giảm dưới 70 triệu đồng. Phiên bản cao cấp nhất 97 inch có giá bán 890 triệu đồng.

QNED80SQA - TV tốt nhất cho gia đình

Cũng đại diện cho LG tại Tech Awards 2022, LG QNED80SQA phiên bản 65 inch góp mặt ở hạng mục TV gia đình tốt nhất. Công nghệ QNED mang đến chất lượng hình ảnh rực rỡ, sống động nhưng vẫn giữ mức giá dễ dàng tiếp cận với các gia đình Việt.

QNED kết hợp của chấm lượng tử Quantum dot cùng các hạt màu NanoCell và hệ thống đèn nền bao gồm hàng chục nghìn đèn LED siêu nhỏ được gọi là MiniLED. Đi kèm là bộ xử lý α7 Gen5 AI 4K sử dụng các thuật toán học sâu để mang đến trải nghiệm xem nâng cao, góc nhìn rộng, hỗ trợ HDR10 Pro và có Motion Pro như các TV cao cấp. Ngoài trải nghiệm chuẩn điện ảnh, thiết bị còn được thiết kế để chinh phục các tựa game mới theo cấu hình cao nhất. Vẻ ngoài thu hút với lối thiết kế hiện đại và mỏng gọn.

QNED80SQA phiên bản 65 inch góp mặt ở hạng mục TV gia đình tốt nhất tại Tech Awards 2022. Ảnh: LG

Hoàn thiện trải nghiệm cao cấp cho một sản phẩm với mức giá tầm trung, TV hỗ trợ ra lệnh và tìm kiếm bằng giọng nói tiếng Việt, sử dụng hệ điều hành webOS 22 mới với giao diện thân thiện, chuột bay dễ dàng tương tác. Ngoài bản 65 inch, dòng TV này còn có thêm 4 lựa chọn kích thước khác, trải rộng từ 50 inch (hơn 17 triệu đồng) cho đến bản lớn nhất tới 86 inch (hơn 58 triệu đồng).

NANO76 giá từ 13 triệu đồng

NANO76 chính là đại diện tiêu biểu cho dòng NanoCell TV của LG - sản phẩm từng đạt giải TV của gia đình Việt tại Tech Awards 2021. Sản phẩm ghi điểm số cao nhất trong hạng mục giải thưởng này nhờ hiệu năng và giá trị sử dụng vượt trội, giá thành dễ tiếp cận.

Đúng như tên gọi, công nghệ NanoCell mang đến chất lượng hiển thị tốt, đáp ứng yêu cầu giải trí ngày càng khắt khe trong các gia đình tại Việt Nam. Những hạt nano trên tấm nền sẽ lọc, tinh chỉnh màu sắc, giúp hình ảnh trong trẻo, gần với tự nhiên để nội dung đến với mắt người xem rực rỡ, chân thật.

LG NanoCell được đánh giá hiệu năng tốt so với giá thành. Ảnh: LG

Bộ xử lý AI α5 thế hệ 5 4K loại bỏ tín hiệu nhiễu và tái tạo hình ảnh sống động, đồng thời tự nâng cấp nguồn phát độ phân giải thấp lên chất lượng tiệm cận 4K. Song song, tính năng AI Sound Pro giả lập âm thanh đa chiều 5.1.2 kênh. Công nghệ thông minh AI ThinQ hỗ trợ giọng nói tiếng Việt cùng giao diện thân thiện hoàn thiện trải nghiệm, giúp NANO76 trở thành mẫu TV của mọi gia đình.

Sản phẩm có đến 7 phiên bản, kích thước trải rộng từ 43 inch đến 86 inch để phù hợp với phòng ngủ, khu vực bếp hay không gian lớn hơn như phòng khách. Mức giá cũng dễ tiếp cận, phiên bản thấp nhất chưa tới 13 triệu đồng. Phiên bản 65 inch đang có mức giá hơn 21 triệu đồng, giúp người dùng nâng cấp trải nghiệm giải trí cho dịp Tết sắp đến.

Minh Huy