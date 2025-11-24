Bốn điều cần biết về dòng Heattech bán chạy của Uniqlo

Áo Heattech - dòng bán chạy của Uniqlo - tích hợp công nghệ giữ nhiệt độc quyền, phù hợp từng mức lạnh, mỏng nhẹ nhưng ấm áp.

Ra mắt năm 2003, Heattech được tiêu thụ hơn 1,5 tỷ sản phẩm trên toàn cầu, đáp ứng nhu cầu giữ ấm của mọi thành viên, không kể tuổi tác hay giới tính. Dưới đây là bốn điều chưa biết về dòng bán chạy của Uniqlo.

Phù hợp nhiều mức nhiệt

Heattech có ba dòng tương ứng với từng nền nhiệt khác nhau, tuy nhiên, đa phần người mua trực tiếp tại cửa hàng hoặc online chưa hiểu rõ chức năng từng loại để phân loại nhu cầu.

Theo phía nhà sản xuất, nhiều người nghĩ Heattech có một loại và chỉ phù hợp với thời tiết lạnh sâu như Nhật Bản - quê hương Uniqlo, nơi mùa thu đông thường xuống âm độ. Thực tế, với vùng lạnh âm độ, những chiếc áo, quần Heattech dán nhãn "Ultra Warm" thích hợp nhờ khả năng giữ nhiệt từ -20 độ C đến 10 độ C.

Với lớp vải mỏng, phiên bản Extra Warm phù hợp giữ ấm trong tiết trời đông miền Bắc hoặc khi nhiệt độ xuống âm độ và có tuyết rơi. Ảnh: Uniqlo

Bên cạnh đó, loại cơ bản "Jersey" phù hợp mức nhiệt 5 độ C đến 20 độ C, cần thiết khi trời se lạnh đầu mùa hay kéo dài tới Tết Nguyên đán. Trong khi đó, phiên bản "Extra Warm" có thiết kế giữ ấm hơn 1,5 lần so với cơ bản, thích hợp mức nhiệt -5 độ C đến 15 độ C.

Chọn đúng loại với từng nền nhiệt có thể giúp tín đồ thời trang vừa giữ ấm, vừa tiết kiệm chi phí mua sắm đồ đông cho gia đình.

Tích hợp công nghệ độc quyền

Có tuổi đời 22 năm, công nghệ sợi vải giữ nhiệt Heattech là kết quả nghiên cứu giữa Uniqlo và Toray Industries - nhà sản xuất sợi hàng đầu thế giới. Do đó, công nghệ Heattech chỉ xuất hiện trên sản phẩm do Uniqlo phân phối.

Sau hơn hai thập niên phát triển, dòng Heattech không chỉ thay đổi cách nhìn về quần áo mùa đông mà còn cung cấp giải pháp giữ ấm hiệu quả cho nhiều cấp độ thời tiết, trở thành dấu ấn trong ngành may mặc Nhật Bản.

Chất vải này được hoàn thiện sau hơn 10.000 mẫu thử, sản xuất trên dây chuyền, máy móc chuyên dụng. Ở Nhật Bản, dòng này còn gọi là Unibare, chỉ những người mặc trang phục giữ nhiệt của Uniqlo.

Người dùng trải nghiệm trực tiếp công nghệ giữ ấm của thiết kế. Ảnh: Uniqlo

Mỏng nhưng giữ ấm hiệu quả

Nhiều người ưu tiên trang phục thoải mái, dễ vận động nhưng phải đủ ấm, đồng thời dễ phối với các lớp áo khác mà không cồng kềnh.

Theo đại diện nhà sản xuất, Heattech khá mỏng, từng vấp phải lo ngại về khả năng giữ nhiệt, tuy nhiên đây là một trong những công nghệ vải giữ nhiệt mới nhất. "Nguyên lý hấp thu nhiệt cơ thể, kết hợp bốn loại sợi giữ không khí, giữ nhiệt, hấp thụ độ ẩm và tạo kết cấu mịn giúp áo mỏng nhẹ nhưng vẫn ấm áp, mềm mại trên da", người đại diện Uniqlo nói.

Mùa Thu Đông 2025, đơn vị giới thiệu Heattech Extra Warm pha cashmere dành cho nam lẫn nữ. Điểm nổi bật là tích hợp công nghệ giữ nhiệt cốt lõi nhưng pha 9% len cashmere, tăng độ nhẹ, êm ái hơn.

Heattech Extra Warm pha Cashmere ghi điểm nhờ vẻ êm ái, mềm mịn trên da. Ảnh: Uniqlo

Co giãn tốt, dùng lâu năm

Theo đại diện nhà sản xuất Nhật Bản, mỏng không đồng nghĩa với dễ rách hay nhanh hỏng. Thay vào đó, thương hiệu định vị Heattech sẽ sử dụng lâu dài nên chú trọng chất liệu co giãn, vừa vặn cơ thể, giữ phom dáng sau nhiều lần giặt.

Trên các diễn đàn thời trang, nhiều người cho biết họ mặc chiếc áo giữ nhiệt qua nhiều mùa đông, vẫn hài lòng khi sản phẩm Uniqlo duy trì độ thoải mái, khả năng vận động, kháng khuẩn và hạn chế mùi.

Khi miền Bắc đón những đợt lạnh sâu, nắm rõ đặc tính Heattech sẽ giúp bạn dễ dàng chọn trang phục phù hợp với mọi thành viên gia đình, vừa túi tiền. Ngoài khả năng giữ ấm và độ mỏng, sản phẩm của Uniqlo còn đa dạng về màu sắc, kiểu cổ áo, đáp ứng nhu cầu của nam lẫn nữ, đa dạng độ tuổi.

Đông Vệ