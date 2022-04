Bốn điểm sáng ở Vietnam National Championship

Hải PhòngVòng 2 giải vô địch golf chuyên nghiệp quốc gia (VNC) ngày 21/4 ghi nhận ba pha chốt hố từ ngoài green (hole-out) và một cú hole-in-one.

Trong ba cú hole-out, có hai cú ghi eagle, chia đều cho bảng Nam và Nữ. Đỗ Quang Khánh ghi eagle thứ nhất đồng thời đầu tiên tại giải tại hố 3, par4 trong cú thứ hai bằng gậy sắt, cách cờ hiệu khoảng 128 yard trong nhánh đấu buổi sáng. Đến chiều, hố này có thêm eagle của Nguyễn Thảo My. Phần "hole-out" còn lại do Nguyễn Anh Minh thực hiện với kết quả birdie hố 9.

Anh Minh thi đấu trên sân Marsh ngày 21/4. Ảnh: Ban tổ chức

Trong khi đó, Lê Chúc An ghi hole-in-one khi phát bằng gậy wedge 48 độ cách cờ 103 yard tại hố 17. Bóng lăn vào hố sau một nảy trên green. Chúc An đã rớm nước mắt lúc nhặt bóng ở cú ace đầu đời.

Quang Khánh, Anh Minh và Chúc An đều dự giải với tư cách nghiệp dư (amateur), Thảo My ở đẳng cấp chuyên nghiệp.

Với birdie hố 9, Anh Minh chiếm đỉnh bảng Nam với điểm -2, dẫn vị trí thứ hai hai gậy. Quang Khánh đứng thứ ba (điểm +1). Thảo My (+1) đứng thứ hai bảng Nữ còn ngôi đầu thuộc về amateur Đoàn Xuân Khuê Minh (-2). Hôm qua, bảng Nam ghi nhận ba đấu thủ đạt điểm âm, gồm Anh Minh, Quang Khánh và Trần Văn Hoàng, trong đó Anh Minh âm sâu nhất (-2). Ở nhánh Nữ vòng 2, chỉ Khuê Minh và Thảo My "under par" - đều -3. Top 10 Nam sau 36 hố có thêm amateur Phạm Minh Phong, ở T7 (+3). Ngày đầu Minh Phong giữ đỉnh bảng nhờ 69 gậy trên sân Marsh, par72 thuộc Vinpearl Golf Hải Phòng.

Vạch cắt ở mức +12 cho Nam, +32 với Nữ. Nhánh này đầu giải có 19 đấu thủ nhưng đến 15 amateur. Sau hai vòng, bảng Nữ còn 12 đấu thủ trong đó chín amateur trong khi bảng Nam còn 41 tay.

Tổng quỹ thưởng VNC đạt 1,2 tỷ đồng, trong đó một tỷ đồng cho Nam, còn lại cho Nữ.

VNC diễn ra trên sân Marsh, par72 thuộc Vinpearl Golf Hải Phòng. Đây là sự kiện thứ hai ở VGA Tour 2022 - đấu trường golf chuyên nghiệp do Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA) thành lập và bảo trợ. Năm nay, Lexus Challenge mở màn mùa khai trương, hồi tháng 3. Khi đó, Anh Minh, ở tuổi 15, vô địch ở điểm +3. Kết quả này ghi nhận đột phá đối với golf Việt Nam, khi lần đầu một golfer nghiệp dư (amateur) vô địch một giải chuyên nghiệp trong nước.

Quốc Huy