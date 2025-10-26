Bốn điểm nhấn chiến thuật có thể định đoạt El Clasico

Hàng thủ dâng cao của Barca, đối đầu Carreras - Yamal, phạt góc và khả năng xử lý không bóng có thể là những yếu tố định đoạt trận Real - Barca hôm nay 26/10.

Hàng phòng ngự dâng cao của Barca. Trong trận thua 0-4 ở lượt đi La Liga tháng 11/2024, Mbappe đã bị hàng thủ dâng cao của Barca bẫy việt vị thành công tới 8 lần. Tuy nhiên, ba trận El Clasico còn lại mùa trước, chân sút 26 tuổi vẫn ghi tới năm bàn vào lưới đội bóng của Hansi Flick, gồm cú hat-trick trong thất bại 3-4 ở lượt về La Liga hồi tháng 5 năm nay, với những pha bứt tốc đúng thời điểm để phá bẫy việt vị.

Mbappe đi bóng trước sự truy cản của Pedri trong trận Real thua Barca 3-4 ở vòng 35 La Liga ngày 11/5/2025. Ảnh: AFP

Với phong độ đỉnh cao - ghi 18 bàn ở cấp CLB lẫn đội tuyển mùa này, Mbappe sẽ tiếp tục thử thách độ chính xác của hàng thủ Barca. Bên cạnh đó, các đối thủ cũng đã tìm ra phương pháp để trừng phạt đội chủ sân Camp Nou. Họ bố trí những tiền đạo số 9 cố tình đứng ở vị trí việt vị làm chim mồi, còn các mũi xuyên phá ra sau lưng hàng thủ Barca ở hành lang hai cánh hoặc ở trung lộ trở thành những hướng tấn công thật sự.

Với tốc độ chớp nhoáng, Mbappe vẫn có thể hiệu quả hơn khi lùi sâu trong giai đoạn triển khai lối chơi của Real rồi mới tăng tốc vào khoảng trống. Trong trận gặp Atletico Madrid, Mbappe từng lôi kéo hậu vệ David Hancko khỏi vị trí bằng hành động lùi về nhận bóng, trước khi xoay người tiến công vào khoảng trống.

Dữ liệu từ SkillCorner cho thấy chỉ có Ferran Torres của Barca thực hiện nhiều pha di chuyển tốc độ cao ra sau lưng hàng thủ đối phương hơn Mbappe ở La Liga mùa này. Thủ quân tuyển Pháp hiện có với 13 lần di chuyển không bóng dẫn đến dứt điểm trong vòng 10 giây. Đây sẽ là nguy cơ rõ ràng với Barca.

Mbappe chưa phải là mối đe dọa duy nhất từ Real. Vinicius đứng thứ tư trong danh sách những cầu thủ tốc độ nhất La Liga theo đánh giá của SkillCorner mùa này, trong khi Federico Valverde và Alvaro Carreras là những người chạy chỗ năng nổ ở hai cánh. Những đường chuyền chéo cho các hậu vệ biên băng lên đã cho thấy sự hiệu quả để phá vỡ hàng thủ dâng cao của Barca, như Denzel Dumfries của Inter Milan với 14 lần nhận những đường chuyền dài ra cánh trong trận bán kết Champions League mùa trước. Dumfries đã ghi hai bàn và có ba kiến tạo, khai thác triệt để khoảng trống sau lưng các hậu vệ biên Barca.

Carreras khi còn khoác áo Benfica cũng từng được chỉ đạo khoét vào cánh phải Barca theo cách tương tự ở vòng bảng Champions League mùa trước, chính anh là người kiến tạo trong bàn mở tỷ số của Vangelis Pavlidis. Barca sẽ không từ bỏ cách chơi của mình, nhưng khả năng pressing tuyến đầu của họ sẽ phải cải thiện, nếu không rủi ro khó có thể đong đếm.

Carreras lần ba đối đầu Lamine Yamal

Ngoài việc hỗ trợ tấn công hiệu quả, hậu vệ trái Carreras mùa trước trong màu áo Benfica còn thành công trong việc kiềm tỏa Yamal, với phong cách áp sát quyết liệt. Ví dụ, cũng ở trận đấu thuộc giai đoạn vòng bảng Champions League mùa trước, Carreras bắt bài đường chuyền của Ronald Araujo đến Yamal, nhanh chóng lao tới áp sát, cướp bóng thành công và từ đó mở ra cơ hội phản công giúp đội chủ sân Da Luz suýt nhân đôi cách biệt ở phút thứ 6.

Carreras ngăn một pha đi bóng của Yamal trong trận Benfica - Barca ở Champions League mùa trước. Ảnh: AP

Ở Champions League mùa trước, Benfica và Barca chạm trán nhau ba lần từ vòng bảng đến vòng 1/8, trong đó Carreras vắng mặt ở lượt về vòng knockout. Trong hai lần đối đầu Yamal, hậu vệ cánh 22 tuổi đều thi đấu xuất sắc cả trong tấn công lẫn phòng ngự, liên tục chủ động dập bóng gây khó dễ cho đối phương, dù cũng có khoảnh khắc bị tài năng 18 tuổi đánh lừa khiến anh bị ngã nhào. Màn đối đầu thứ ba giữa hai cá nhân này có thể trở thành một điểm nóng tại Santiago Bernabeu.

Điểm nóng phạt góc

Dưới thời HLV Hansi Flick, Barca đã ghi tới 14 bàn từ các tình huống phạt góc ở La Liga và Champions League mùa trước. Mùa này, miếng đánh từ bóng cố định của Barca tiếp tục được bổ sung thêm nhiều lớp chiến thuật, trở nên biến hóa và đa dạng hơn.

Khi đối đầu cấu trúc phòng ngự khu vực của Real Oviedo ở vùng 5m50, ba cầu thủ Barca di chuyển ra xa khung thành, trong khi một người tìm cách tấn công cột gần để đón quả tạt xoáy từ trong ra ngoài của Marcus Rashford, dẫn đến bàn thắng của Araujo.

Bài tạt bóng xoáy từ trong ra ngoài với các mũi tấn công tìm cách đón lấy tiếp tục được Barca sử dụng trong trận đấu trước Levante, với Torres là người ghi bàn từ quả phạt góc của Raphinha.

Ở mặt phòng ngự phạt góc, Barca bộc lộ một số điểm yếu ở giai đoạn cuối mùa trước. Họ kết hợp giữa phòng ngự khu vực và kèm người một-một, nhưng gặp khó khăn trước các đối thủ có thể chất tốt và di chuyển linh hoạt. Aurelien Tchouameni cũng từng ghi bàn cho Real từ một quả phạt góc trong trận chung kết Cup Nhà Vua mùa trước.

Dưới thời Xabi Alonso, Real cải thiện trong khả năng tấn công từ các tình huống cố định. Sau khi xếp thứ 12 ở La Liga mùa trước về giá trị bàn thắng kỳ vọng xG có được trên mỗi 100 tình huống cố định (3,5 xG), con số từ đầu mùa này đã tăng lên 4,8 xG – tức xếp thứ 5 giải đấu. Real linh hoạt với các quả tạt xoáy từ trong ra ngoài lẫn xoáy từ ngoài vào trong khi thực hiện phạt góc, đồng thời sử dụng nhiều mô hình di chuyển khác nhau bên trong vùng cấm đối thủ.

Như trước Getafe, Real bố trí một nhóm cầu thủ di chuyển từ rìa vùng cấm đến cột gần để đón quả tạt xoáy từ trong ra ngoài của Rodrygo, tạo cơ hội cho Vinicius và Mbappe tấn công ở cột xa.

Một pha dàn xếp phạt góc của Barca trước Getafe.

Còn trong chiến thắng 1-0 trên sân nhà trước Juventus ở Champions League mới đây, Real thường xuyên nhắm đến vị trí Tchouameni. Có lúc tiền vệ người Pháp di chuyển tấn công cột gần để đón lấy quả tạt xoáy từ ngoài vào trong, trong khi các đồng đội khóa đối thủ trong vùng 5m50. Có khi anh lại giữ vị trí ở cột xa để đón những quả tạt xoáy từ trong ra ngoài.

Trước Juventus, bóng được Real nhồi cho Tchouameni ở nhiều tình huống phạt góc.

Dù vậy, Real vẫn chưa cải thiện ở khả năng phòng ngự bóng cố định, khi xếp áp chót La Liga mùa này về giá trị bàn thua kỳ vọng tính trên mỗi 100 quả phạt góc phải nhận (5,5 xG), chỉ đứng trên tân binh Oviedo.

Vấn đề khi không bóng

Real đã cải thiện đáng kể khả năng pressing dưới thời Alonso. Họ dẫn đầu La Liga về số lần đoạt lại bóng ở 1/3 cuối sân (5,2 lần mỗi 90 phút), trong khi mùa trước chỉ là 3,8. Nguyên tắc là thu hẹp không gian bằng cách đẩy các hậu vệ biên lên cao và kèm chặt các tiền vệ đối phương.

Dù vậy, đây mới chỉ là giai đoạn đầu mùa giải và cấu trúc pressing vẫn chưa vận hành mượt mà. Juventus đã vài lần vượt qua lớp pressing tầm cao của Real. Như ở phút 13, khi Lloyd Kelly chuyền cho Andrea Cambiaso, Valverde dâng cao từ vị trí hậu vệ phải, trong khi Jude Bellingham và Tchouameni theo sát Teun Koopmeiners và Khephren Thuram. Các vị trí theo kèm người của Real dễ dàng bị hút theo người kèm, thay vì phán đoán tình huống bóng.

Jude Bellingham phá một đường chuyền của Khephren Thuram trong trận Real - Juventus ở lượt ba vòng bảng Champions League trên sân Bernabeu ngày 23/10/2025. Ảnh: AFP

Barca của Flick cũng đối mặt với những vấn đề tương tự trong cách pressing, khi sử dụng chiến thuật đẩy các hậu vệ biên dâng cao từ mùa trước. Sevilla mùa này đặc biệt xuất sắc khi khoét vào cánh phải của Barca với Jules Kounde dâng cao thường xuyên.

Một lần nữa, tuyến đầu pressing không hiệu quả dẫn tới việc tuyến tiền vệ của Barca dễ dàng bị xuyên phá. Các đối thủ không ngại triển khai bóng từ tuyến dưới, hoặc sử dụng bóng dài ra hai biên để khai thác những khoảng trống.

Với việc cả Real và Barca đều không hoàn toàn tròn trịa ở nhiều khía cạnh phòng ngự, trận cầu El Clasico thứ 262 tối nay hứa hẹn mang đến một thế trận mở, đôi công và nhiều bàn thắng được ghi như bốn cuộc tương phùng mùa trước giữa hai đội, với 23 bàn tổng cộng.

Hoàng Thông tổng hợp