Thác Giáng Tiên

Điểm đến còn khá mới lạ trong bản đồ du lịch Bình Định, nằm ở làng An Hậu của người H're thuộc xã An Quang, huyện An Lão cách trung tâm TP Quy Nhơn hơn 110 km. Để đến thác, bạn cần người địa phương dẫn đường vì phải đi bộ băng qua rừng theo các lối nhỏ, không khuyến khích khách tự đi để tránh bị lạc. Ảnh: Instagram ng.duyphong