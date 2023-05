Bốn đấu thủ kỳ cựu bỏ DP World Tour

Sergio Garcia, Lee Westwood, Ian Poulter và Richard Bland đã trả thẻ đấu cho tổ chức chủ quản hệ thống giải golf hạng nhất châu Âu.

"Chúng tôi xác nhận Sergio, Lee, Ian, Richard thôi tư cách thành viên DP World Tour. Bốn đấu thủ này đã bị kỷ luật do vi phạm quy định về việc dự giải ngoài hệ thống vào tháng 6 năm ngoái. Đó là hệ quả do họ tự chuốc lấy, còn chúng tôi quyết định theo luật nhằm đảm bảo lợi ích chung", văn bản từ DP World Tour ngày 3/5 nêu lý do và tình hình xử lý bộ tứ gạo cội.

Sergio Garcia phát bóng trên hố 10 sân Sentosa ở vòng hai LIV Golf League chặng Singapore ngày 28/4. Ảnh: AP

Trên DP World Tour, Westwood và Bland đều qua mốc 590 giải, còn Garcia cùng Poulter vượt mốc 300. Trong nhóm này, Westwood giàu thành tích nhất - 25 chiếc, Garcia có 16 chiếc, trong khi Poulter được 12 lần vô địch, còn Bland mới một lần, tại British Masters 2021.

Tháng 6/2022, Westwood, Garcia, Poulter và Bland cùng 13 đồng nghiệp cùng hệ thống, dù chưa được tổ chức chủ quản duyệt, tự ý dự giải khai trương LIV Golf Invitational Series (hiện mang tên LIV Golf League) tại London, do Saudi đầu tư. Và như thế, cả nhóm bị treo gậy ba giải sau đó và phải nộp phạt 100.000 bảng Anh.

Không đồng tình, Poulter cùng một số tay trong nhóm đã khiếu nại lên toà án thể thao Anh và được đình chỉ thi hành trong thời gian cơ quan chức năng xem lại hồ sơ. Tháng trước, toà án thể thao kết luận DP World Tour kỷ luật như thế là chính đáng.

Ngày 4/5, đấu trường này công bố chỉ Garcia không nộp phạt và anh cũng không có ý tuân thủ.

Trước khi xảy ra mâu thuẫn với DP World Tour, Westwood, Poulter và Garcia là ứng viên sáng giá cho chức đội trưởng tuyển châu Âu tại Ryder Cup.

Dù vậy, cả ba đã mất cơ hội này cũng như thi đấu sau khi trả thẻ DP World Tour.

Trong lịch sử Ryder Cup, Garcia giữ kỷ lục ghi điểm với 10 lần tham chiến, Westwood góp mặt ở cả bảy lần châu Âu vô địch, còn Poulter cũng dự bảy kỳ trong đó bất bại nội dung đấu hố tay đôi.

Garcia, Westwood, Poulter và Bland vào biên chế LIV Golf League ngay mùa ra mắt 2022. Cũng vì thế, cả bốn đấu thủ này bị PGA Tour cấm cửa. Trên đấu trường golf hạng nhất Mỹ, Garcia ẵm 11 cup, tính cả major Masters 2017 trong khi Poulter được ba chiếc, Westwood có hai danh hiệu, còn Bland chưa về nhất.

Quốc Huy