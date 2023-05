Đà NẵngNgoài 9 tài sản nhà, đất tiếp tục bị kê biên, bốn công ty liên quan Phan Văn Anh Vũ được giao dịch tài sản trở lại.

Ngày 23/5, UBND TP Đà Nẵng cho biết đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hủy bỏ tạm dừng giao dịch tài sản, đảm bảo hoạt động bình thường của các công ty liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (Vũ "Nhôm").

Bốn công ty gồm: Cổ phần Xây dựng 79, Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79, TNHH I.V.C và Cổ phần Nhất Gia Phúc (đều có trụ sở tại TP Đà Nẵng).

Nhà, đất số 73 Nguyễn Thái Học hiện đang là quán cà phê. Ảnh: Ngọc Trường

Trước đó ngày 9/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an có văn bản gửi UBND TP Đà Nẵng khẳng định đến nay tất cả vụ án liên quan đến Phan Văn Anh Vũ đã được đưa ra xét xử, bản án đã có hiệu lực pháp luật. Các bản án chỉ tuyên tiếp tục duy trì lệnh kê biên 9 tài sản nhà đất; không tuyên phải tạm dừng các giao dịch tài sản, phong tỏa tài khoản ngân hàng của 4 công ty.

Do đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo các sở, ngành và đơn vị liên quan đảm bảo hoạt động bình thường của doanh nghiệp.

Ông Phan Văn Anh Vũ bị Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) bắt giam ngày 21/12/2017, do liên quan đến các vụ án: Cố ý làm lộ bí mật nhà nước; Trốn thuế; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Vi phạm quy định về quản lý đất đai xảy ra tại Đà Nẵng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kê biên 9 tài sản tại Đà Nẵng liên quan đến 4 công ty trên, gồm quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại các địa chỉ 32 Lê Hồng Phong; 16, 84, 86 Bạch Đằng; 318 Lê Duẩn; 73 Nguyễn Thái Học; Cà phê Trung Nguyên đường Nguyễn Thị Minh Khai và hai khu đất trên đường Trường Sa.

Ngày 20/4/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đề nghị UBND TP Đà Nẵng tạm dừng các giao dịch đối với tài sản (gồm cổ phần, cổ phiếu, bất động sản, quyền về tài sản) của các cá nhân, tổ chức liên quan đến Phan Văn Anh Vũ. Ngày 20/4 vừa qua, bốn công ty gửi đơn đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kiến nghị hủy bỏ tạm dừng giao dịch tài sản.

Ngọc Trường