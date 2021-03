Bốn công trình được đề cử Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2021

Các công trình lựa chọn từ 41 hồ sơ gửi lên từ hội đồng các ngành khoa học tự nhiên và kỹ thuật, đề cử giải chính và giải trẻ năm nay.

Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ quốc gia (NAFOSTED), cơ quan thường trực giải thưởng Tạ Quang Bửu cho biết, hiện hội đồng khoa học đã kết thúc quá trình đánh giá lựa chọn và đồng ý với bốn đề cử thuộc ngành khoa học trái đất và sinh học nông nghiệp.

Trong số này có hai đề cử cho Giải thưởng chính và hai công trình cho Giải thưởng trẻ. Dự kiến, Hội đồng Giải thưởng sẽ họp đánh giá hồ sơ vào tháng 4.

Tại buổi họp báo thường kỳ tổ chức chiều 31/3, ông Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, lễ trao Giải thưởng dự kiến được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 5, trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5.

PGS Vương Thị Ngọc Lan nhận Giải chính năm 2020. Ảnh: T. Huế.

Hai đề cử Giải thưởng chính:

1.PGS.TS Ngô Đức Thành (Trường Đại học khoa học và công nghệ Hà Nội – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) - ngành Các Khoa học Trái đất và Môi trường, là tác giả công trình "Performance evaluation of RegCM4 in simulating extreme rainfall and temperature indices over the CORDEX‐Southeast Asia region" trên tạp chí International Journal of Climatology.

2. TS Đỗ Hữu Hoàng (Viện Hải dương học – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - ngành Sinh học Nông nghiệp, tác giả công trình "Dietary β-glucan improved growth performance, Vibrio counts, haematological parameters and stress resistance of pompano fish" trên tạp chí Trachinotus ovatus Linnaeus.

Hai đề cử Giải thưởng trẻ:

1. TS Bùi Minh Tuân (Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQGHN) – ngành Các Khoa học trái đất và môi trường, tác giả công trình "Extratropical Forcing of Submonthly Variations of Rainfall in Vietnam" trên tạp chí Journal of Climate.

2. TS Hoàng Thanh Tùng (Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) – ngành Sinh học Nông nghiệp, tác giả công trình "A system for large scale production of chrysanthemum using microponics with the supplement of silver nanoparticles under light-emitting diodes" trên tạp chí Scientia Horticulturae.

A1: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020 cho PGS.TS Phạm Tiến Sơn

A2: 3 nhà khoa học được nhận Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020.