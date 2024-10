Trong tuần này, bốn con giáp trong bài trắc nghiệm vui sẽ cảm thấy muôn điều tốt lành, đạt được bội thu trong sự nghiệp và tình yêu!

Các bạn thuộc những con giáp này dù vận may rất tốt nhưng đừng quên rằng vận may còn phụ thuộc vào nỗ lực của chính các bạn. Người ta thường nói: "Cơ hội chỉ dành cho người có sự chuẩn bị". Vì vậy, đừng chỉ dựa vào may mắn, bạn vẫn phải làm tốt công việc mình nên làm, sức mạnh là lời nói cuối cùng!

Hãy nhớ rằng, chúng ta phải nắm bắt được vận may khi nó đến và phải trân trọng nó, nỗ lực và đổ mồ hôi để vận may này tiếp tục lên men và khiến cuộc sống trở nên thú vị hơn!

Mộc Trà (theo sohu)