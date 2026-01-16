Bốn chuyển dịch để ASEAN trở thành một cộng đồng số an toàn

Các lãnh đạo ASEAN công bố Kế hoạch tổng thể số ASEAN 2030 với các chuyển dịch hướng tới con người, đổi mới sáng tạo và tăng trưởng kinh tế để hiện thực hóa mục tiêu.

Sau 5 ngày làm việc, Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6 chính thức thông qua Kế hoạch tổng thể số ASEAN 2030, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hợp tác số của khu vực. Kết quả này được công bố tại lễ bế mạc hội nghị diễn ra chiều 16/1, khép lại chuỗi hội nghị của cơ chế hợp tác cao nhất của ASEAN trong lĩnh vực công nghệ số.

Kế hoạch này hướng tới xây dựng ASEAN trở thành một cộng đồng số tích hợp, an toàn, đáng tin cậy, đổi mới và bao trùm. Mục tiêu là trao quyền cho mọi công dân và doanh nghiệp tiếp cận cơ hội, phát triển năng lực đổi mới và tham gia sâu hơn vào nền kinh tế số toàn cầu.

Các Bộ trưởng thực hiện nghi thức công bố Kế hoạch tổng thể số ASEAN 2030, chiều 16/1. Ảnh: Doãn Mạnh

Để hiện thực hóa tầm nhìn đó, ADM2030 xác định bốn chuyển dịch mô hình mang tính chiến lược. Các nước trong khu vực sẽ chuyển từ mở rộng kết nối sang xây dựng hạ tầng số tích hợp, liền mạch và bao trùm, cùng với hệ sinh thái số an toàn, bền vững và đáng tin cậy, làm nền tảng cho chuyển đổi số.

Chuyển dịch thứ hai tập trung vào con người. ASEAN sẽ chuyển từ việc cung cấp dịch vụ chính phủ điện tử và thu hẹp khoảng cách số sang trao quyền cho mọi tổ chức và người dân, thông qua chính phủ số thông minh.

Chuyển dịch thứ ba hướng tới đổi mới sáng tạo. Thay vì chỉ tiếp nhận công nghệ, ASEAN đặt mục tiêu xây dựng năng lực đổi mới sáng tạo thông qua hệ sinh thái khởi nghiệp năng động, các sandbox pháp lý, bãi thử nghiệm khu vực và thúc đẩy dữ liệu mở.

Chuyển dịch cuối cùng liên quan trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế. ASEAN sẽ chuyển từ tăng trưởng dựa trên công nghệ thông tin sang các ngành công nghiệp thông minh và chuyển đổi số toàn diện, với việc ứng dụng AI và các công nghệ mới nổi một cách bền vững, có trách nhiệm, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và vươn ra thị trường toàn cầu.

Bốn chuyển dịch này, phác họa rõ nét "giai đoạn phát triển số tiếp theo" của ASEAN, từ xây dựng nền tảng số bền vững, trao quyền cho con người, thúc đẩy tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo, đến định hình cách sử dụng công nghệ tương lai một cách có trách nhiệm.

Các Bộ trưởng thể hiện cam kết thông qua Kế hoạch tổng thể số ASEAN 2030. Ảnh: Doãn Mạnh

Theo Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, việc thông qua Kế hoạch tổng thể số ASEAN 2030 là dấu mốc cho giai đoạn hợp tác số tiếp theo của khu vực, kiến tạo một tương lai số năng động, đáng tin cậy và lấy con người làm trung tâm.

"Cam kết chung này đã vạch ra một lộ trình rõ ràng, hướng tới tương lai, nhằm hiện thực hóa tầm nhìn chung thành các hành động cụ thể và kết quả thiết thực", Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói.

Phát biểu bế mạc Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN lần thứ 6, đại diện nước chủ nhà, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhận định, hội nghị đã hoàn thành toàn bộ chương trình nghị sự đề ra. Theo ông, trong suốt quá trình diễn ra hội nghị, các Bộ trưởng và đoàn đại biểu các nước ASEAN đã tham gia tích cực, đóng góp nhiều ý kiến giá trị cho tiến trình hợp tác số khu vực.

Các nước đã thống nhất thông qua Báo cáo Hội nghị, Tuyên bố chung và Tuyên bố Hà Nội về ASEAN Thích ứng: Từ kết nối hạ tầng đến kết nối trí tuệ. Điều này đã tái khẳng định cam kết chung của ASEAN trong việc tiến xa hơn kết nối, hướng tới kỷ nguyên trí tuệ kết nối.

Hội nghị cũng công bố Brunei sẽ đảm nhận vai trò chủ nhà của ADGMIN lần thứ 7. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Thông tin truyền thông Brunei, ông Pengiran Shamhari cho biết, ADGMIN lần thứ 7 dự kiến được tổ chức tại Bandar Seri Begawan từ ngày 28 đến 29/1/2027.

Trọng Đạt

