'Malaysia có thể đầu tư trung tâm dữ liệu tại Việt Nam'

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và Bộ trưởng Kỹ thuật số Malaysia đã thảo luận về hợp tác lĩnh vực chuyển đổi số, công nghệ 5G, trí tuệ nhân tạo (AI), trong đó có việc đầu tư trung tâm dữ liệu tại Việt Nam.

Chiều 15/1, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng đã có buổi tiếp ông Gobind Singh Deo, Bộ trưởng Kỹ thuật số Malaysia, bên lề Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6 tại Hà Nội. Việc Malaysia đầu tư trung tâm dữ liệu tại Việt Nam được đưa ra trong bối cảnh hợp tác số giữa hai nước ngày càng mở rộng.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, trong các chuyến thăm cấp cao gần đây, nhiều nhà đầu tư Malaysia đã bày tỏ sự quan tâm tới thị trường trung tâm dữ liệu tại Việt Nam. "Việt Nam mong muốn Malaysia đầu tư trung tâm dữ liệu tại Việt Nam", ông bày tỏ quan điểm.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng tại buổi làm việc song phương với Bộ trưởng Kỹ thuật số Malaysia, ông Gobind Singh Deo. Ảnh: Lưu Quý

Chia sẻ với người đồng cấp, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho hay, Luật Viễn thông mới sửa đổi của Việt Nam có nhiều quy định cởi mở, cho phép đầu tư trung tâm dữ liệu 100% vốn nước ngoài. Việt Nam cũng đang xem xét điều chỉnh các quy định liên quan đến dữ liệu theo hướng linh hoạt hơn, đối với các trung tâm dữ liệu phục vụ thị trường quốc tế. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư quốc tế, trong đó có Malaysia.

Từ phía Malaysia, Bộ trưởng Gobind Singh Deo đánh giá cao những bước phát triển nhanh của Việt Nam trong thời gian gần đây, đặc biệt là về hạ tầng và chuyển đổi số. Ông cho rằng hợp tác số là lĩnh vực có nhiều dư địa nhất trong quan hệ giữa các nước ASEAN, bởi dù trình độ phát triển và hạ tầng khác nhau, các quốc gia có thể hỗ trợ lẫn nhau để cùng tận dụng cơ hội từ công nghệ mới.

Theo Bộ trưởng Kỹ thuật số Malaysia, nước này đã đẩy mạnh đầu tư vào các trung tâm dữ liệu và bước đầu các dự án đều vận hành hiệu quả. Trung tâm dữ liệu được Malaysia xác định là xu hướng tất yếu của tương lai, gắn với sự phát triển của kinh tế số và AI. Trên cơ sở đó, Malaysia mong muốn mở rộng hệ sinh thái trung tâm dữ liệu ra toàn bộ các quốc gia thành viên ASEAN.

Tại buổi làm việc, hai Bộ trưởng cũng nhất trí về việc sẽ xây dựng các chương trình kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Malaysia. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Việt Nam có lực lượng doanh nghiệp công nghệ số đông đảo, năng động, với thế mạnh về công nghệ thông tin. Các doanh nghiệp này mong muốn mở rộng đầu tư, cung cấp dịch vụ và phát triển sản phẩm tại Malaysia. Ông kỳ vọng Malaysia tạo điều kiện để doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có thể thâm nhập thị trường.

Bộ trưởng Malaysia, ông Gobind Singh Deo mong muốn có sự trao đổi các đoàn đại biểu giữa hai bên, nhằm kết nối kinh doanh, chia sẻ các chuyển biến chính sách, ví dụ như việc thúc đẩy đầu tư vào các trung tâm dữ liệu tại Việt Nam.

Chia sẻ về các vấn đề hai nước cùng quan tâm, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Việt Nam đặt trọng tâm vào việc sử dụng AI để giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội. Ông cho rằng nếu ASEAN không có một cách tiếp cận riêng về AI, các nước trong khu vực sẽ khó tận dụng được lợi thế mà AI mang lại. Do đó, Bộ trưởng đề nghị hai nước thành lập nhóm công tác để trao đổi, tìm ra cách tiếp cận đúng về AI, nhằm xây dựng triết lý phát triển AI cho mỗi quốc gia.

