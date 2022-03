Bốn chướng ngại vật trên đường chạy Kun Marathon Huế 2022

Đường chạy với 4 chướng ngại vật độc đáo sẽ thử thách tốc độ, thể lực và sự khéo léo của 2.000 runner nhí tại Kun Marathon Huế diễn ra ngày 9/4.

Tương tự các giải Kun Marathon tổ chức trước đây, giải Huế sẽ trở thành ngày hội vận động cho các em nhỏ từ 6-10 tuổi. Đường chạy chia làm hai phần: game chướng ngại vật và đường trường về đích. Trong đó, 500m đầu tiên, Ban tổ chức sẽ bố trí 4 game chướng ngại vật để thử thách thể lực và sự khéo léo của các em. Tất cả lấy cảm hứng từ những địa danh nổi tiếng của cố đô, thiết kế đặc biệt để đảm bảo an toàn, phù hợp thể trạng của trẻ.

Hiện 1.000 trẻ đã ghi danh tham dự giải chạy. Khi đủ số lượng 2.000 bé, cổng đăng ký sẽ đóng lại. Phụ huynh truy cập vào đây để đăng ký cho con em mình.

Phối cảnh 3D các game trên đường chạy Kun Marathon Huế 2022.

Đầu tiên là thử thách "Chinh phục núi Ngự". Các runner phải dùng sức mạnh, kết hợp khéo léo giữa tay và chân để trèo lên mô hình núi Ngự. Mô hình được làm bằng phao có độ tròng trành, cũng sẽ thử thách khả năng giữ thăng bằng của các em.

Sau khi vượt núi Ngự, runner nhí tiếp tục "Dạo thôn Vĩ Dạ". Ngôi làng đã đi vào thi ca trở thành niềm cảm hứng cho thử thách tiếp theo. Tại đây, các em sẽ có chuyến phiêu lưu bằng cách lách qua những chướng ngại bằng mút xốp, treo thẳng đứng.

Tiếp đến, các chân chạy nhí được thử thách khả năng vượt chướng ngại vật với game "Theo nhịp Tràng Tiền". Mô hình cầu Tràng Tiền được thiết kế với những hàng rào chắn ngang. Để qua cầu, các em phải nhảy hoặc trèo qua những thanh chắn nối tiếp nhau.

Cuối cùng là game "Vượt Hải Vân Quan". Đây là một chiếc hầm dài thiết kế lấy cảm hứng từ hầm đường bộ Hải Vân, công trình hơn 100 năm tuổi. Để qua hầm, các em phải bò hoặc trườn.

Runner nhí vượt chướng ngại vật trên đường chạy Kun Marathon Huế 2020. Ảnh: VM

Sau khi qua hết 4 game chướng ngại vật, hàng trăm runner nhí sẽ bước vào 500m đua đường trường. Đây là đoạn đường để các em thể hiện quyết tâm về đích bằng tốc độ nhanh nhất. Vượt qua hết thử thách, các chân chạy sẽ nhận huy chương và vật phẩm Finisher từ ban tổ chức.

Năm nay, Kun Marathon Huế dự kiến sẽ đón 2.000 em nhỏ về tham dự. Ban tổ chức cũng quyết định kéo dài thời gian sự kiện ra cả ngày. Các em nhỏ sẽ được chia làm 10 lượt chạy khác nhau. Các bé về nhất, nhì, ba mỗi lượt chạy sẽ nhận huy chương tương ứng màu vàng, đồng, xám bạc. Mặt trước in dòng chữ "Chúc mừng người chiến thắng" bằng tiếng Anh. Dây đeo bản to gam đỏ, in logo giải chạy

Hiện tại, cổng đăng ký của Kun Marathon Huế 2022 vẫn đang mở. Phụ huynh có thể đăng ký cho con tham gia hoàn toàn miễn phí tại đây. Trước ngày race, ban tổ chức sẽ tiến hành phát race kit cho các bé gồm Bib, túi đựng, mũ, áo có màu sắc theo từng nhóm tuổi. Ban tổ chức sẽ gửi chính xác địa điểm, thời gian nhận vật phẩm cho phụ huynh qua email.

Hoài Phương