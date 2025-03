Bốn chữ 'tế' em cần và có, anh có và cần không?

Em nghĩ bản thân và người bạn đời phải có bốn chữ tế: Kinh tế, tử tế, tinh tế và thực tế trên đoạn đường đồng hành cùng nhau.

Người xưa nói: "Canh Ngọ luôn lận đận với tình duyên, không biết câu này ứng với số phận của em, hay như những người thân quanh em nói rằng do tiêu chí của em cao quá nên đến giờ em vẫn chưa tìm được bến đỗ của riêng mình? Cũng có thể cả hai lý do đó đều đúng và em cũng nhờ những lý do đó để bao biện cho mình khi có ai đó hỏi sao chưa lấy chồng. Nhưng chỉ khi bản thân đối diện với chính mình thì em mới dám thú nhận vì mình sợ chọn sai người, sợ bị tổn thương nên chưa đủ dũng cảm để tiến vào một mối quan hệ lâu dài. Với mong muốn chọn đúng ngay từ đầu và không phải bước lại lần hai, em cũng đề ra vài tiêu chí cho bản thân, cũng là tiêu chí để lựa chọn người cùng mình đi hết quãng đời còn lại. Đó là bản thân và người bạn đời phải có được bốn chữ tế: Kinh tế, tử tế, tinh tế và thực tế trên đoạn đường đồng hành cùng nhau.

Sẽ có không ít người cho rằng em quá thực tế nhưng em nghĩ 4 chữ "tế" đó là trụ cột, là nền móng để chúng ta xây dựng mối quan hệ bền vững và dài lâu. Nếu yêu cầu quá cao ở 4 chữ tế đó thì mới gọi là quá đáng, còn nếu ở mức độ vừa phải và phù hợp với cả hai thì em thấy 4 chữ tế đó làm tiền đề cho mối quan hệ và là định hướng để cả hai cùng phát triển. Còn lý do vì sao là 4 chữ tế đó thì em nghĩ nếu là người đồng điệu cùng em, chắc anh cũng rõ rồi nhỉ.

Hy vọng anh và em sẽ tìm được người có những chữ "tế" mà chúng ta cần và ở mức độ phù hợp, hòa hợp được với nhau. Nếu anh cũng có suy nghĩ như em và muốn tìm người có những chữ tế đó, hay muốn hiểu sâu thêm và chi tiết hơn về những chữ tế cũng như tìm hiểu thêm về những điều khác nữa về em, hãy kết nối với em nhé.

