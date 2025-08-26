Bồn cầu không két nước Neo Jet cho phòng tắm gia đình

Basic Việt Nam giới thiệu Neo Jet - bồn cầu không két nước, không dùng điện, vẫn vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm và an toàn.

Neo Jet loại bỏ két nước, giải phóng không gian và hạn chế tối đa nguy cơ tích tụ vi khuẩn. Sản phẩm cũng không sử dụng điện, nhờ vậy, vận hành an toàn, ổn định trong mọi điều kiện. Công nghệ bình thủy áp xả xoáy tạo lực xả mạnh ngay cả khi áp lực nước yếu, đồng thời tiết kiệm chỉ với 4 lít mỗi lần xả.

Để chứng minh độ bền và an toàn lâu dài, Basic đã thử nghiệm Neo Jet trong nhiều điều kiện khắc nghiệt. Hệ thống xả trải qua 100.000 lần vận hành liên tục vẫn giữ nguyên hiệu suất. Lớp men NaNo SNoC duy trì bề mặt sáng bóng trong môi trường ẩm cao, hạn chế bám bẩn và kháng khuẩn. Ngay cả khi mô phỏng áp lực nước thấp, sản phẩm vẫn xả sạch, không ghi nhận hỏng hóc cơ khí. Vì vậy, Neo Jet được nhiều người tiêu dùng đánh giá là "bền bỉ chứ không chỉ là quảng cáo".

Neo Jet sử dụng công nghệ hiện đại, không két nước hay cắm điện, giúp tiết kiệm không gian và năng lượng. Ảnh: Basic Việt Nam

Hướng đến trải nghiệm thoải mái cho mọi thành viên, Neo Jet được trang bị những tính năng nhỏ tiện nghi. Nút chạm xả chân giúp người dùng không phải cúi người, đặc biệt hữu ích cho trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và người cao tuổi. Bệ ngồi công thái học được thiết kế mềm mại, phân tán áp lực, sử dụng chất liệu kháng khuẩn ion bạc, ức chế vi khuẩn tới 99,99%. Sản phẩm còn có hai chế độ rửa chăm sóc, mang đến sự sạch thoáng và dễ chịu mỗi ngày, thiết kế theo phong cách phím bấm piano tinh tế, thao tác nhẹ nhàng, đồng thời tạo điểm nhấn thẩm mỹ cho phòng tắm.

Theo ông Nguyễn Quang Bình, Chủ tịch Basic Việt Nam, mục tiêu của doanh nghiệp không phải chạy đua công nghệ phô trương mà tạo ra sản phẩm bền bỉ, tiết kiệm và tiện nghi, để mọi gia đình Việt - từ thành thị đến nông thôn, đều có thể tiếp cận. Chiến lược này giúp Basic khác biệt khi hướng tới phân khúc rộng, nơi người dùng ưu tiên độ bền, sự tiện dụng và chi phí hợp lý.

Bệ ngồi công thái học được thiết kế mềm mại, phân tán áp lực, sử dụng chất liệu kháng khuẩn ion bạc. Ảnh: Basic Việt Nam

Với mức giá từ 9,8 triệu đồng, hiện ưu đãi ra mắt còn hơn 6 triệu đồng, Neo Jet trở thành khoản đầu tư dài hạn cho những gia đình muốn phòng tắm gọn gàng, sạch sẽ và tiện nghi. Sản phẩm không chỉ là một thiết bị vệ sinh mà còn góp phần tiết kiệm tài nguyên, giảm chi phí vận hành và nâng cao trải nghiệm sống trong xu hướng phòng tắm tối giản.

(Nguồn: Basic Việt Nam)