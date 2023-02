Bốn cán bộ trung tâm đăng kiểm ở Thái Nguyên bị bắt

Bốn cán bộ Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 20-09D bị bắt với cáo buộc dùng phần mềm chỉnh sửa ảnh để xóa các lỗi, hợp thức hóa hồ sơ cấp giấy đăng kiểm.

Ngày 9/2, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết các bị can bị tạm giam để điều tra tội Giả mạo trong công tác, theo khoản 2 điều 359 Bộ luật Hình sự.

Điều tra ban đầu xác định, Trung tâm đăng kiểm 20-09D thuộc Công ty TNHH Vũ Tần. Bốn bị can đã dùng phần mềm chỉnh sửa, ghép ảnh để xóa bỏ các lỗi, hợp thức hóa hồ sơ. Từ đó, đăng kiểm viên có cơ sở cấp giấy chứng nhận đăng kiểm cho phương tiện.

Trung tâm đăng kiểm 20-09D. Ảnh: Xuân Hoa

Hơn một tháng qua, công an cả nước liên tiếp điều tra sai phạm trong đăng kiểm. Công an đã khám xét 32 trung tâm, khởi tố 248 bị can với các tội danh: Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Giả mạo trong công tác và Sản xuất, mua bán công cụ, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật.

Người có chức vụ cao nhất đến nay bị bắt về hành vi Nhận hối lộ là hai cựu cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam Đặng Việt Hà và Trần Kỳ Hình.

Theo người phát ngôn Bộ Công an, đây là vụ án tham nhũng có hệ thống, hành vi sai phạm được tổ chức xuyên suốt từ lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam, lãnh đạo Phòng Kiểm định xe cơ giới đến lãnh đạo nhiều trung tâm đăng kiểm, gây hậu quả đặc biệt lớn cho xã hội.

Một vài lãnh đạo phòng kiểm định, Cục Đăng kiểm Việt Nam "nhận hối lộ định kỳ theo tháng, quý của trung tâm đăng kiểm" để bỏ qua lỗi trong hồ sơ xin cấp phép hoạt động; bỏ qua vi phạm trong kiểm tra, đánh giá định kỳ hoặc đột xuất; ký duyệt cấp mã đăng kiểm; thuê viết phần mềm có tính năng chỉnh sửa kết quả kiểm định.

Phạm Dự