Bốn cách cảm ơn bằng tiếng Anh qua lễ trao giải Oscar

Chỉ một số ít nghệ sĩ được đứng trên sân khấu để nhận giải thưởng danh giá Oscar. Trong vài phút ngắn ngủi đó, họ tri ân người khác thế nào?

Để cảm ơn, câu nói đơn giản nhất là "thank you" khi ai đó dành cho ta một lời khen, mở cửa cho mình, hay giúp mình một việc gì đó. Nhưng khi bạn có dịp cảm ơn người khác dài hơn qua email hay bài phát biểu thì có nhiều cách hơn.

Quan Kế Huy khóc nhận giải Oscar, hôm 13/3. Ảnh:Reuters

Sau đây là một số cách nói lời cảm ơn qua phát biểu của các nghệ sĩ giành giải Oscar 2023:

- Cấu trúc: Thank you + for + cụm danh từ hoặc động từ có đuôi -ing

Dương Tử Quỳnh, người giành giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất qua bộ phim Everything Everywhere All at Once cảm ơn đại gia đình của mình như sau: Thank you for letting me stand on your shoulders, giving me a leg up so that I can be here today (Cảm ơn gia đình đã là bờ vai nâng đỡ để giúp tôi có được giây phút này).

Nếu bạn muốn cảm ơn ai đó cụ thể, bạn có thể dùng cấu trúc tương tự nhưng có thêm giới từ "to": Thank you + to + ai đó + for + cụm danh từ hoặc động từ có đuôi -ing.

Diễn viên Quan Kế Huy, người giành giải diễn viên nam phụ xuất sắc nhất, cũng trong phim Everything Everywhere All at Once, nói: Thank you so much to the Academy for the honor of a lifetime (Cảm ơn Viện hàn lâm vì giải thưởng vinh dự này); Thank you to my mom for the sacrifices she made to get me here (Cảm ơn mẹ vì những hy sinh để con có được ngày hôm nay).

Ngoài ra, bạn có thể nói: I thank + người được cảm ơn + for + cụm danh từ hoặc động từ có đuôi -ing.

Ví dụ, diễn viên Brendan Fraser, người giành giải nam chính xuất sắc với phim The Whale, nói: I thank the Academy for this honor and for our studio A24 for making such a bold film (Tôi xin cảm ơn Viện hàn lâm vì vinh dự này và xưởng phim A24 vì đã làm bộ phim can đảm như vậy).

- Dùng cấu trúc giả định: I wouldn’t be here without ....

Dương Tử Quỳnh nói: I wouldn’t be standing here tonight without the Daniels, without A24, without my amazing cast and crew, without everyone who was involved with "Everything Everywhere All at Once" (Tôi sẽ không có được vinh dự này nếu không có đồng nghiệp, A24, đội ngũ diễn viên, và tất cả mọi người trong đoàn làm phim Everything Everywhere All at Once).

Còn Brendan Fraser nói: I just want to say thank you for this acknowledgement because it couldn’t be done without my cast (Tôi muốn nói lời cảm tạ vì sự công nhận này, danh hiệu này là không thể nếu không có đội ngũ diễn viên của phim).

- Dùng cấu trúc có tính từ: I'm grateful/ thankful to + người được cảm ơn + for + điều gì đó.

Ví dụ, Brendan Fraser nói: I’m grateful to Darren Aronofsky for throwing me a creative lifeline and hauling me aboard the good ship The Whale that was written by Samuel D. Hunter, who is our lighthouse (Tôi biết ơn Darren Aronofsky đã tung cho tôi một dây cứu sinh nghệ thuật và kéo tôi lên con tàu "The Whale" với kịch bản của Samuel D. Hunter, ngọn hải đăng của dự án.

- Dùng động từ owe hay dedicate.

Ví dụ cho cách dùng này là câu nói của Quan Kế Huy: I owe everything to the love of my life, my wife Echo, who month after month, year after year, for 20 years told me that one day my time will come (Tất cả những gì tôi đạt được là vì Echo, vợ tôi và là tình yêu của đời tôi, người mà tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, trong suốt hai năm qua, luôn nói với tôi rằng thời điểm của tôi sẽ đến).

Như vậy, có rất nhiều cách để nói lời cảm ơn. Những ví dụ nêu trên thường được dùng cho tình huống trang trọng. Bạn có thể sử dụng những cấu trúc này khi phát biểu nơi công cộng hay viết thư cảm ơn. Về ngữ pháp, bạn nên để ý cách dùng động từ, tính từ, và giới từ. Về nội dung, bạn cần nêu điều mình muốn cảm ơn một cách cụ thể.

Cách chọn từ trong những tình huống trang trọng cũng có thể sinh động như ví dụ về con thuyền trên đại dương trong lời cảm ơn của Brendan Fraser hay về những đôi vai nâng đỡ mình như Dương Tử Quỳnh.

Linh Phùng

(Chủ nhiệm chương trình tiếng Anh cho sinh viên quốc tế, Đại học Chatham, Mỹ)