Bon Bon Underwear ưu đãi đến 30%

Bon Bon Underwear khởi động chương trình "Back to school", ưu đãi đến 30% đến hết ngày 25/8 nhằm giúp các bạn gái tự tin diện áo dài, đồng phục dịp năm học mới.

Theo đó, khách hàng sẽ được giảm 30% khi mua các mã quần cotton SV6015, SV6016 hoặc áp dụng voucher giảm giá từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng cho các đơn hàng mua sản phẩm Bon Bon Basic.

Song song, Bon Bon Underwear có chương trình ưu đãi "Cặp đôi vàng" dành cho dòng sản phẩm Bon Bon Premium - giảm 25% khi mua hai sản phẩm cao cấp cùng loại. Ngoài ra, thương hiệu dành tặng cho khách hàng chiếc túi canvas khi mua hàng với hóa đơn 700.000 đồng. Chương trình quà tặng này sẽ kéo dài đến ngày 30/8.

Sản phẩm được làm từ cotton cao cấp ưu đãi đến 30% trong chương trình khuyến mãi lần này. Ảnh: Bon Bon Underwear

Trước thềm năm học mới, Bon Bon Underwear thực hiện chương trình ưu đãi hướng tới đối tượng học sinh nhằm giúp các em dễ dàng lựa chọn nội y hơn. Trong độ tuổi phát triển và hoạt động nhiều, học sinh cần chọn mặc nội y chất lượng, an toàn cho sức khỏe, có kiểu dáng phù hợp với lứa tuổi để tự tin hơn trước những thay đổi của cơ thể.

Với mong muốn mang đến cho phụ nữ Việt những mẫu nội y hợp dáng, Bon Bon Underwear liên tục nghiên cứu và ra mắt nhiều dòng sản phẩm khác nhau. Trong đó, Bon Bon Basic là dòng sản phẩm đơn giản, có thể phù hợp với các cô gái vận động nhiều.

Sản phẩm thuộc dòng Bon Bon Basic. Ảnh: Bon Bon Underwear

Các sản phẩm nội y thuộc dòng Bon Bon Basic có kiểu dáng đơn giản nhưng được cắt may tỉ mỉ, tạo dáng nâng đỡ tốt cho bầu ngực. Đồng thời, chất liệu cottton cao cấp mang lại hiệu quả co giãn tốt, thoáng mát giúp người mặc thoải mái trong suốt ngày dài hoạt động.

Mẫu thiết kế mới BSCB2301 của dòng Bon Bon Basic ra mắt đúng dịp "back to school" (trở lại trường) được áp dụng kỹ thuật cắt cúp để học sinh thoải mái trong ngày học dài. Áo có dây vai tháo rời tiện lợi để kết hợp với nhiều loại trang phục khác nhau. Đồng bộ cùng BSCB2301 là hai mẫu quần lót BSCS6001 và BSCS6002 bằng chất liệu cotton cao cấp, có độ thoáng khí và hút ẩm tốt, co giãn đa chiều và an toàn cho vùng nhạy cảm.

Sản phẩm áo lót có gọng, nâng đỡ tốt, thoáng khí dành cho các cô gái vận động nhiều. Ảnh: Bon Bon Underwear

Các sản phẩm khác trong dòng Bon Bon Basic cũng có điểm chung là mang lại cảm giác thoải mái từ chất liệu và kỹ thuật cắt may tỉ mỉ. Các thiết kế không gọng như BSCB8001, BSCB6302, BSCB6301 có thể thích hợp cho các bạn gái sở hữu bầu ngực đầy đặn. Mẫu áo có gọng cơ bản như BSCB3301, BSCB3501 sẽ giúp người mặc dễ dàng lựa chọn mẫu áo hợp dáng nhất.

Thiên Minh