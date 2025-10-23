Bốn bộ váy cưới tôn dáng của Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Sau lễ ăn hỏi, Đỗ Thị Hà và chồng Nguyễn Viết Vương tổ chức tiệc cưới tối 22/10 ở Quảng Trị với hơn 1.000 khách mời.
Khi đón khách, cô diện đầm của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa lấy cảm hứng từ sự chân thành và giản đơn trong tình yêu. Thiết kế đuôi cá đi theo phong cách tối giản - xu hướng hot đang được ưa chuộng trên thế giới, làm bằng lụa mikado cao cấp. Trang phục nhấn vào kỹ thuật dựng phom và xử lý bề mặt vải, tạo nên vẻ sang trọng. Phần cúp ngực điểm xuyết một đường ren mỏng ở viền ngực tạo nên cảm giác mềm mại. Điểm nhấn của đầm nằm ở phần eo được tạo hình cánh nơ lớn.
Các nếp gấp ở thân váy được xử lý bằng kỹ thuật draping, tạo nên cấu trúc 3D như sóng uốn lượn. Lê Thanh Hòa cho biết khi nhận được tin nhắn từ Đỗ Thị Hà, anh xúc động và mừng cho cô. "Tôi muốn chiếc váy mang vẻ đẹp thuần khiết, tĩnh lặng nhưng đầy sức mạnh như chính con người của Hà", anh nói.
Đỗ Thị Hà và chồng trao nhẫn cưới trên sân khấu. Cả hai chọn thiết kế giá nghìn USD của một thương hiệu, đặc trưng với chi tiết chạm khắc hình dấu trừ trên đầu ốc vít, thể hiện sự khăng khít, bền chặt. Video: Hà Thu
Với phần lễ chính, hoa hậu diện đầm công chúa quây ngực với chân váy xòe bồng bềnh mang tên The Bloom of Light lấy cảm hứng từ những tia sáng đầu tiên của buổi sớm len qua màn sương.
Nhà thiết kế Trà Linh, Việt Trinh dựng phom corset 10 lớp ép nhiệt ôm sát thân trên. Trang phục sử dụng metallic tulle, sequin, voan lưới, tạo nên hiệu ứng ánh sáng phản chiếu dịu nhẹ theo từng cử động. Toàn bộ bề mặt váy phủ hàng nghìn cụm hoa nhỏ sắp đặt theo bố cục lan tỏa. Điểm nhấn của thiết kế nằm ở kỹ thuật đính kết tầng lớp (layered embroidery), trong đó mỗi cụm hoa 3D gồm nhiều lớp tulle mảnh cắt laser và khâu tay. Thiết kế do năm người thợ may và sáu nghệ nhân đính kết trong hai tháng.
Đỗ Thị Hà kết hợp đầm cùng khăn voan dài hơn 4m thêu tay hình chữ H và V - chữ cái đầu tên cô dâu và chú rể - ở đuôi. Trên nền voan trong suốt, những bông hoa nhỏ được đính kết trải dọc, mô phỏng hình ảnh những cánh hoa khẽ bay mỗi khi cô dâu bước đi.
Trong tiệc cưới, hoa hậu còn diện một bộ đầm chữ A cúp ngực ren hoa khi đi chào hỏi khách.
Trong lễ rước dâu sáng cùng ngày ở Thanh Hóa, người đẹp chọn áo dài ren Pháp được thêu thủ công trong hơn một tuần.
Đỗ Thị Hà, 24 tuổi, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020 khi còn là sinh viên. Người đẹp tốt nghiệp chuyên ngành Luật kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Hiện cô kinh doanh mảng làm đẹp. Chồng cô Nguyễn Viết Vương quê Quảng Trị, là tổng giám đốc tập đoàn của gia đình. Anh được nhiều người biết đến là doanh nhân trẻ, điềm đạm và kín tiếng.
Ý Ly
Ảnh: Lê Chí Linh