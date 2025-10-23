Bốn bộ váy cưới tôn dáng của Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Sau lễ ăn hỏi, Đỗ Thị Hà và chồng Nguyễn Viết Vương tổ chức tiệc cưới tối 22/10 ở Quảng Trị với hơn 1.000 khách mời.

Khi đón khách, cô diện đầm của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa lấy cảm hứng từ sự chân thành và giản đơn trong tình yêu. Thiết kế đuôi cá đi theo phong cách tối giản - xu hướng hot đang được ưa chuộng trên thế giới, làm bằng lụa mikado cao cấp. Trang phục nhấn vào kỹ thuật dựng phom và xử lý bề mặt vải, tạo nên vẻ sang trọng. Phần cúp ngực điểm xuyết một đường ren mỏng ở viền ngực tạo nên cảm giác mềm mại. Điểm nhấn của đầm nằm ở phần eo được tạo hình cánh nơ lớn.