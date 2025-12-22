Bốn bản độ mang văn hóa Việt của Yamaha PG-1

Yamaha phát triển bốn bản độ cho PG-1 ABS 2025 mang cảm hứng từ các vùng đất ở Việt Nam, đề cao tính cá nhân hóa và bản sắc riêng biệt.

Bốn phiên bản độ PG-1 ABS 2025 được hãng Nhật Bản thiết kế với những câu chuyện riêng, chuyển hóa các bản sắc vùng miền thành cảm hứng trên mỗi chiếc xe, đại diện cho Tây Bắc, Hà Nội, Sài Gòn và Mekong.

Yamaha PG-1 ABS 2025 phiên bản "Tây bắc huyền sơn". Ảnh: Yamaha

Ở phiên bản Tây Bắc, chiếc PG-1 có màu đỏ, đường nét thiết kế bộ tem với hình ảnh cung đường đèo uốn lượn, núi rừng khoáng đạt và gần gũi thiên nhiên. Đan xen là một số họa tiết thổ cẩm. Một số chi tiết của xe cũng được thay đổi, hướng đến việc thuận tiện di chuyển trên cung đường đèo dốc, địa hình.

Phiên bản Hà Nội có màu xám, điểm nhấn là dòng chữ "Hà Nội kinh kỳ", đan xen một số họa tiết gợi lên hình ảnh phố cổ với những con đường nhỏ. PG-1 ABS 2025 phiên bản "Sài Gòn phồn hoa" mang màu xanh dương phối bộ tem màu xanh đậm, gợi về hình ảnh đô thị năng động, luôn sẵn sàng chuyển động.

Thiết kế PG-1 phiên bản "Hà Nội kinh kỳ". Ảnh: Yamaha

Với phiên bản Mekong, PG-1 ABS 2025 có màu xanh rêu và bộ tem là những dòng chảy, gợi về những con kênh, bến đò và nhịp sống hiền hòa. Theo hãng, chiếc PG-1 trong cảm hứng Mekong hướng đến sự linh hoạt, thân thiện, là phương tiện hòa mình vào đời sống thường nhật miền sông nước.

Yamaha PG-1 ABS 2025 phiên bản "Sài Gòn phồn hoa". Ảnh: Yamaha

Điểm nhấn trên Yamaha PG-1 ABS 2025

PG-1 là dòng xe được Yamaha tạo hình với phong cách cổ điển và cá tính, dễ dàng giúp người dùng "độ" lại theo sở thích và gu thẩm mỹ cá nhân. Thân xe cao ráo với khung sườn lộ các chi tiết cơ khí mang vẻ phóng khoáng. Yên đôi tạo tư thế ngồi thoải mái khi di chuyển hàng ngày. Phần yên sau có thể tháo rời để chở thêm đồ.

Thiết kế phiên bản Yamaha PG-1 ABS 2025 "Mekong trù phú". Ảnh: Yamaha

Xe trang bị động cơ một xi-lanh, dung tích 113,7 cc và mức tiêu hao nhiên liệu từ 1,76 lít/ 100 km, theo công bố của hãng. Giảm xóc trước dạng ống lồng, kết cấu chữ H và hành trình 130 mm. Ở phiên bản mới nhất, Yamaha tinh chỉnh nhẹ PG-1, bổ sung phanh ABS nhằm tăng khả năng an toàn, đặc biệt trong những chuyến đi đường dài.

PG-1 ABS 2025 có màn hình LCD mới, hiển thị các thông số cơ bản khi di chuyển. Bộ lốp gai được hãng nâng cấp, giúp cải thiện độ bám và mang nét đặc trưng dòng Scrambler.

"Từ những cung đường núi rừng Tây Bắc đến phố thị Hà Nội, từ nhịp sống sôi động Sài Gòn đến sự hiền hòa của miền Mekong, Yamaha PG-1 ABS 2025 cho thấy cách một phương tiện có thể trở thành tấm gương phản chiếu văn hóa", đại diện Yamaha Motor Việt Nam nói. "Không chỉ là chiếc xe để di chuyển, PG-1 mở ra không gian để người dùng kể câu chuyện về nơi họ sống, cách họ di chuyển và bản sắc mà họ lựa chọn đồng hành".

Quang Anh