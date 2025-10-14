Bơm tinh chất tạo vân mỡ 'phù phép' 14 tấn thịt trâu thành thịt bò Hidasan

Hà NộiCông ty Hida bị cáo buộc bơm tinh chất vào 14 tấn thịt trâu giả để tạo vân mỡ, "hô biến" thành thịt bò Nhật WAGYU, bán ra thị trường giá gấp 5 lần.

Chiều 14/10, Phòng cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội cho biết đã khởi tố, tạm giam 4 người để điều tra tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, theo điều 193 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra ban đầu, Trần Hoàng Phước, Giám đốc Công ty SK FOODS VIET NAM, khai thấy người dân chuyên thích sử dụng thịt bò Nhật WAGYU, có vân mỡ nên liên hệ với Công ty CP thực phẩm Hida do Nguyễn Thị Phương Thảo làm Tổng giám đốc, để đặt sản xuất thịt bò giả.

Thịt bò giả bị thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Nhận đơn, Thảo mua thịt trâu loại kém chất lượng, nhập khẩu từ Ấn Độ với giá 120.000 đồng/kg. Thảo sau đó bơm phụ phẩm tạo vân, đóng gói sản phẩm ghi trên bao bì, nhãn mác là thịt bò. Từ đó, thịt bò được bán ra thị trường với giá từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng/kg.

Xác minh sơ bộ cho thấy, từ tháng 5/2024 đến khi bị bắt giữ, nhóm này đã sản xuất 14 tấn thịt trâu giả thịt bò và tiêu thụ trên địa bàn Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang và TP HCM.

Ngày 19/9, Công an Hà Nội phối hợp với lực lượng quản lý thị trường kiểm tra công ty Hida ở thôn Dền, xã Hoài Đức, bắt quả tang nhân viên đang bơm tinh chất "biến" thịt trâu thành thịt bò nhãn hiệu Hidasan.

Bên trong xưởng sản xuất thịt bò giả. Ảnh: Công an cung cấp

Quá trình khám xét, công an thu 65 tấn thịt trâu và thịt bò giả cùng toàn bộ máy móc phục vụ cho việc chế biến, sản xuất hàng giả. Ngoài ra, còn thu 17 tấn bột tinh chất dùng để bơm vào thịt trâu tạo vân mỡ, hình thức giống thịt bò WAGYU nhập khẩu.

Kết quả giám định tại Viện kiểm nghiệm quốc gia đã kết luận 24/29 mẫu thịt bò thu giữ có ADN là thịt trâu.

Công an cũng trưng cầu giám định số bột tinh chất trên để xác định có độc tố gây hại cho sức khỏe hay không.

Phạm Dự