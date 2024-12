Bom tấn 'Kraven the Hunter' thất bại

"Kraven the Hunter" không đáp ứng kỳ vọng của khán giả, chỉ đạt 4,7 triệu USD trong ngày đầu công chiếu.

Theo Variety, từ khi công bố dự án năm 2018, tác phẩm về một trong những ác nhân nổi tiếng của loạt truyện tranh Spider-Man được nhiều người mong đợi. Tuy nhiên, phim có khởi đầu tệ, thu gần năm triệu USD ở Bắc Mỹ vào ngày ra mắt 13/12 và các buổi chiếu trước tại 3.211 địa điểm.

Trailer 'Kraven the Hunter' Trailer "Kraven the Hunter", công chiếu trong nước ngày 13/12. Video: Sony Pictures Vietnam

Con số này thấp hơn so với doanh thu mở màn của Madame Web (sáu triệu USD), thu tổng cộng 43 triệu USD phòng vé Bắc Mỹ và hơn 100 triệu USD toàn cầu. Giới chuyên môn nhận định với mức kinh phí 110 triệu USD, Kraven the Hunter đặt ra áp lực lớn về doanh thu, đòi hỏi phải thu hút nhiều khán giả hơn.

Kraven the Hunter thuộc vũ trụ Marvel của hãng Sony Pictures, do J.C. Chandor đạo diễn. Tác phẩm kể câu chuyện nguồn gốc của Kraven, từ khi còn là cậu bé đến lúc trở thành một thợ săn tàn bạo. Sergei Kravinoff (Aaron Taylor-Johnson đóng) là con trai của một sát thủ máu lạnh. Từ nhỏ, anh được cha (Russell Crowe) dạy không được phép yếu đuối hay có lòng khoan dung.

Trong cuộc đi săn, Sergei bị một con sư tử tấn công, được ban cho siêu năng lực cùng giác quan của loài thú săn mồi. Từ đây, Sergei trở thành sát thủ nổi tiếng với biệt danh Kraven the Hunter. Ngoài Aaron Taylor-Johnson và Russell Crowe, dàn diễn viên gồm Ariana DeBose (vai Calypso), Alessandro Nivola (vai Aleksei Sytsevich/The Rhino).

Dự án bị giới phê bình chê, nhận 85% điểm chê trên Rotten Tomatoes và điểm C CinemaScore. Nhiều người cho rằng phim có cốt truyện nhàm chán, sáo rỗng, dàn diễn viên không tạo được điểm nhấn. Trang Toronto Star viết: "Kraven the Hunter là một bộ phim tệ hại, khiến mọi người cảm thấy thất vọng". Nhà phê bình Richard Crouse nhận xét: "Có ba nhân vật phản diện trong phim nhưng theo tôi, kẻ thù lớn nhất của bộ phim chính là kịch bản".

Tạo hình nhân vật phản anh hùng Kraven the Hunter trong phim. Ảnh: Sony Pictures

Tác phẩm khởi quay vào tháng 2/2022 và bị hoãn chiếu nhiều lần từ ngày dự kiến ban đầu vào tháng 1/2023. Dù hãng Sony thành công về mặt thương mại với bộ ba Venom, nhưng hai phim ngoại truyện trong Vũ trụ Người Nhện gồm Madame Web và Morbius đều không được công chúng đón nhận, bị đánh giá thấp.

Ra mắt cùng thời điểm với Kraven the Hunter là hoạt hình The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, thu khoảng hai triệu USD hôm 13/12 và các buổi chiếu trước ở Bắc Mỹ. So với dự án Marvel của hãng Sony, The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim có mức kinh phí sản xuất khiêm tốn 30 triệu USD, được kỳ vọng gây ấn tượng với khán giả. Những năm gần đây, các bộ phim anime thu hút người xem ở Bắc Mỹ, điển hình Dragon Ball Super: Super Hero và Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Movie: Mugen Train mở màn hơn 20 triệu USD.

Moana 2 tiếp tục giữ vị trí đầu bảng tuần thứ ba liên tiếp khi đạt thêm sáu triệu USD, tổng doanh thu toàn cầu 616,8 triệu USD. Xếp thứ hai là Wicked với 5,8 triệu USD, tổng là 477,8 triệu USD.

Quế Chi (theo Variety)