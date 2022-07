Bom tấn kinh dị của Jordan Peele dẫn đầu phòng vé

Bắc Mỹ"Nope" - dự án điện ảnh mới của Jordan Peele - thu 44 triệu USD tuần đầu ra mắt tại phòng vé.

Trailer Nope Trailer "Nope". Video: Universal Pictures

Theo Variety, dù không lập kỷ lục phòng vé, thành tích của Nope cho thấy sức hút của Jordan Peele với khán giả thể loại kinh dị, dành cho người trên 18 tuổi. 44 triệu USD cũng là thành tích mở màn tốt nhất tại thị trường Bắc Mỹ với các phim có kịch bản gốc kể từ Us (2019), một dự án khác do Peele chịu trách nhiệm biên kịch kiêm đạo diễn.

David A. Gross - chuyên gia phân tích phòng vé của Franchise Entertainment Research - nhận xét: "Thành tích của Nope không vượt Us (71 triệu USD) nhưng vẫn là con số ấn tượng, vượt xa mức trung bình của dòng phim này". Nope sẽ phát hành tại Việt Nam và các thị trường bên ngoài Bắc Mỹ khác vào tháng 8.

Nope là dự án đắt giá nhất của Jordan Peele với 68 triệu USD. Hai phim trước của đạo diễn Mỹ đều có kinh phí thấp - Get Out (4,5 triệu USD) và Us (20 triệu USD) - nhưng thắng lớn tại phòng vé. Tác phẩm đầu tay Get Out còn giúp Peele thắng giải Oscar Kịch bản gốc hay nhất năm 2018.

Tài tử Daniel Kaluuya, từng hợp tác Peele trong Get Out, đóng chính. Tác phẩm còn quy tụ dàn diễn viên thực lực như Keke Palmer, Steven Yeun, Barbara Ferrera, Brandon Perea... Kịch bản xoay quanh cặp chị em (Keke Palmer và Daniel Kaluuya) điều hành trang trại nuôi ngựa ở bang California (Mỹ). Một ngày nọ, họ phát hiện một điều kỳ lạ trên bầu trời, đe dọa đến sự an toàn của người dân. Steven Yeun - điều hành một gánh xiếc địa phương - tìm cách trục lợi từ vật thể bay không xác định này.

Jordan Peele, sinh năm 1979, là đạo diễn, diễn viên nổi tiếng người Mỹ. Anh gây chú ý từ các chương trình hài kịch trên truyền hình như Mad TV (2003-2008), Key & Peele (2012–2015)... Năm 2017, Peele gây bất ngờ với giới chuyên môn khi làm phim kinh dị đầu tay Get Out, gây sốt phòng vé và nhận nhiều lời khen từ các nhà phê bình.

Phương Mai (theo Variety)