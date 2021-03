Bom tấn Hollywood phát online cùng lúc với Mỹ

Zack Snyder’s Justice League được Warner Bros. và HBO MAX phát hành trực tuyến trên toàn thế giới. HBO GO là tên riêng của hệ thống streaming này bên ngoài lãnh thổ nước Mỹ.

Tại Việt Nam, HBO GO có trên ứng dụng VieON với 3 kênh: HBO, MAX by HBO, RED by HBO và hơn 3000 giờ phim bom tấn. Cụ thể, HBO là kênh chiếu phim, thể thao và thời sự. MAX by HBO thiên về thể loại gay cấn, phim hành động và khoa học giả tưởng. RED by HBO là kênh phim truyện, tin tức giải trí châu Á với sự hợp tác sản xuất của hãng truyền hình HBO Asia và Mei-Ah Hong Kong. Khi đăng ký gói VIP HBO trên VieON, khán giả được xem hơn 50.000 giờ phim, show giải trí không giới hạn; hơn 120+ kênh truyền hình trong nước và quốc tế, chất lượng full HD và không quảng cáo.

VieON là ứng dụng xem phim, show và truyền hình trực tuyến chuyên cung cấp các nội dung giải trí có bản quyền, độc quyền, chất lượng cao trong và ngoài nước. Truy cập vieon.vn hoặc tải ứng dụng trên Google Play và Apple Store.