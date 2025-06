Bom tấn Hollywood cùng hoạt hình Việt khởi động phim hè

"F1" có Brad Pitt đóng chính, ngoại truyện "John Wick" cùng phim Việt "Trạng Quỳnh nhí" ra rạp trong nước tháng 6.

Các tác phẩm đa dạng thể loại từ nhà làm phim quốc tế lẫn Việt Nam ra mắt trong giai đoạn đầu mùa phim hè. Đáng chú ý là sự xuất hiện của F1 do tài tử Brad Pitt thủ vai chính, có nhiều pha đua xe tốc độ cao. Khán giả cũng được thưởng thức ngoại truyện John Wick - Ballerina - với màn đấu súng và hành động. Thị trường nội địa có hoạt hình Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu dành cho khán giả nhí, phim kinh dị Út Lan: Oán linh giữ của và Dưới đáy hồ.

F1

Trailer 'F1' Trailer "F1". Video: Warner Bros. Vietnam

Khởi chiếu: 27/6

Thể loại: Hành động, chính kịch

Phim do Joe Kosinski đạo diễn, xoay quanh Sonny Hayes (Brad Pitt) - tay đua đã giải nghệ - bất ngờ nhận được lời mời từ Ruben (Javier Bardem đóng) trở lại giải F1 để cố vấn cho Joshua (Damson Idris). Tuy nhiên, Sonny và Joshua nảy sinh mâu thuẫn.

Phần lớn cảnh quay ghi hình tại đường đua F1, có sự góp mặt của những vận động viên đua xe. Trong một cuộc phỏng vấn với Deadline, đạo diễn tiết lộ Pitt và Idris đã trổ tài lái xe đua để tăng tính chân thực cho các phân đoạn.

Brad Pitt trên phim trường "F1". Ảnh: Motorsport

From the World of John Wick: Ballerina (Từ vũ trụ John Wick: Ballerina)

Trailer 'Ballerina' (2025) Trailer "Ballerina", phim được phổ biến đến người xem từ đủ 18 tuổi trở lên (18+). Video: Lionsgate

Khởi chiếu: 6/6

Thể loại: Hành động

Dự án của đạo diễn Len Wiseman, trong đó Ana de Armas vào vai vũ công ballet Eve Macarro - dưới sự huấn luyện của tổ chức tội phạm Ruska Roma - tìm cách trả thù nhóm sát thủ đã giết gia đình cô. Nội dung diễn ra giữa các sự kiện của John Wick: Chapter 3 - Parabellum (2019) và John Wick: Chapter 4 (2023). Theo Variety, phim còn có sự xuất hiện của tài tử Keanu Reeves.

How to Train Your Dragon (Bí kíp luyện rồng)

Trailer 'Bí kíp luyện rồng' (How to Train Your Dragon) bản người đóng Trailer "Bí kíp luyện rồng" (How to Train Your Dragon) bản mới. Video: Universal Pictures Vietnam

Khởi chiếu: 13/6

Thể loại: Hài, hành động

Bản phim người đóng do Dean DeBlois chỉ đạo, đưa người xem vào bối cảnh đảo Berk, nơi người Viking và rồng là kẻ thù nhiều thế hệ. Tuy nhiên, Hiccup (Mason Thames) - con trai của Tù trưởng Stoick the Vast - vốn được huấn luyện để trở thành kẻ săn rồng, đi ngược truyền thống khi làm bạn với Toothless - thuộc chủng loài Night Fury.

Đoạn giới thiệu gợi nhớ nhiều phân cảnh trong bản hoạt hình năm 2010: Hiccup đưa tay chạm mõm của Toothless, chứng minh cậu được con rồng tin tưởng. Anh còn giới thiệu Toothless với Astrid (Nico Parker thủ vai), cho rằng Toothless là con rồng đặc biệt. Trong một phân đoạn, cha của Hiccup dẫn đầu cộng đồng Viking, chạm trán loài rồng. Kết quả là hàng trăm người bỏ mạng và hàng nghìn chú rồng không thể sống sót.

Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu

Trailer phim hoạt hình "Trạng Quỳnh" Trailer "Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu". Video: Đoàn phim cung cấp

Khởi chiếu: 20/6

Thể loại: Hoạt hình

Tác phẩm của đạo diễn Trịnh Lâm Tùng ra mắt sau hơn một năm thực hiện. Nội dung lấy bối cảnh làng Khoai, nơi Trạng Quỳnh cùng gia đình, bạn bè cậu sinh sống. Biến cố xảy ra khi cha Quỳnh bị vu oan đánh cắp ngọc quý để chống lại triều đình. Cậu cùng các người bạn - Còi Nhí, Bí Mập, Muối - tìm cách minh oan cho cha song bị quan binh truy lùng gắt gao. Trên đường bỏ trốn, Quỳnh vô tình phát hiện âm mưu của một thế lực đen tối, liên quan đến Cửu Vĩ Hồ trong truyền thuyết.

Kịch bản xoay quanh huyền tích về trâu vàng ở Hồ Tây (Hà Nội) và chùa Kim Ngưu (Bắc Ninh). Một số tình tiết về Lạc Long Quân, Âu Cơ, trận chiến tiêu diệt quái yêu được lấy cảm hứng từ Lĩnh Nam chích quái - sách sưu tập truyền thuyết, truyện cổ tích của nhiều tác giả, biên soạn vào khoảng cuối đời nhà Trần.

28 Years Later

Trailer '28 Years Later' Trailer "28 Years Later". Video: Sony Pictures Vietnam

Khởi chiếu: 20/6

Thể loại: Giật gân, kinh dị

Sau thành công của 28 Days Later (2002) và 28 Weeks Later (2007), thương hiệu kinh dị tái xuất với phần hậu truyện, lấy bối cảnh 28 năm sau thảm họa ở nước Anh. Danny Boyle và Alex Garland lần lượt trở lại với vị trí đạo diễn và biên kịch, diễn viên Cillian Murphy là nhà sản xuất. Phim theo chân một cậu bé tìm bác sĩ để cứu chữa cho mẹ của mình, xuyên qua vùng đất đầy xác sống. Một hôm, cậu nhận được sự giúp đỡ từ người đàn ông bí ẩn (Aaron Taylor-Johnson thủ vai).

Elio: Cậu bé đến từ Trái Đất

Trailer 'Elio' Trailer "Elio". Video: Pixar

Khởi chiếu: 20/6

Thể loại: Hoạt hình

Phim xoay quanh cậu bé 11 tuổi tên Elio Solis (Yonas Kibreab). Cậu vô tình được đưa lên Communiverse, một tổ chức liên hành tinh với những đại diện từ khắp các thiên hà, trở thành đại sứ của Trái Đất. Elio phải làm quen với người ngoài hành tinh, đồng thời tìm cách trở về nhà.

Dưới đáy hồ

Teaser "Dưới đáy hồ" - dán nhãn 18+ Teaser "Dưới đáy hồ", phim được phổ biến đến người xem từ đủ 18 tuổi trở lên (18+). Video: Production Q

Khởi chiếu: 6/6

Thể loại: Kinh dị

Dự án do đạo diễn Trần Hữu Tấn và nhà sản xuất Hoàng Quân - từng quay Tết ở làng địa ngục - thực hiện. Hữu Tấn lấy cảm hứng từ những câu chuyện tâm linh truyền miệng phổ biến ở đô thị. Kịch bản khai thác đề tài "song trùng" - chỉ những người không cùng huyết thống nhưng ngoại hình giống hệt nhau. Biến cố xảy ra khi nhóm bạn thân Trung (Kay Trần), Hùng (Thanh Duy), Tú (Karen Nguyễn) bất chấp lời cảnh báo để đột nhập một khu vực hồ đá. Từ đây, họ đối diện các bản sao tà ác của mình.

Út Lan: Oán linh giữ của

Teaser phim 'Út Lan' Teaser "Út Lan: Oán linh giữ của". Video: Đoàn phim cung cấp

Khởi chiếu: 20/6

Thể loại: Kinh dị

Tác phẩm do đạo diễn Trần Trọng Dần thực hiện, lấy bối cảnh cuối thập niên 1990. Lan (Phương Thanh) là cô gái làm giúp việc cho ông Danh (Mạc Văn Khoa) - một người đàn ông góa vợ, không con cái. Sau khi bước vào căn nhà, cô đối mặt loạt hiện tượng kỳ lạ, liên quan đến cái chết của vợ ông Danh. Cùng Sơn (Quốc Trường) - một nhà văn chuyên viết truyện kinh dị, Lan bắt đầu khám phá các bí mật về ngôi làng.

