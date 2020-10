Bom tấn hoạt hình 'Soul' hủy lịch chiếu

Bom tấn hoạt hình của hãng Pixar - "Soul" - hủy ra rạp như dự kiến và sẽ ra mắt trên nền tảng trực tuyến dịp Giáng Sinh.

Ngày 8/10, công ty mẹ của Pixar - Walt Disney - thông báo Soul ra mắt độc quyền trên kênh trực tuyến Disney Plus, ngày 25/12. Theo Variety, việc hãng Universal đổi lịch phim hoạt hình The Croods: A New Age từ ngày 23/12 đến 25/11 - cùng tuần "Soul" dự kiến ra mắt (20/11) - tạo sức ép cho Disney phải tìm cách riêng để phát hành tác phẩm.

Trailer Soul Trailer phim "Soul", Pete Docter đạo diễn. Pixar từng muốn ra mắt tác phẩm vào ngày 20/11, thay vì tháng 6 do Covid-19. Video: Pixar.

Soul xoay quanh giáo viên âm nhạc Joe Gardner (Jamie Foxx lồng tiếng). Sau một tai nạn, linh hồn anh rời thể xác, đến một thế giới giả tưởng mang tên The Great Before. Tại đây, các linh hồn hình thành tính cách, sở thích trước khi đến Trái đất trong hình dạng trẻ sơ sinh. Gardner cùng với 22 (Tina Fey lồng tiếng), một linh hồn không thấy cuộc sống loài người hấp dẫn, tìm cách trở về Trái đất. Trên hành trình khám phá những điều tốt đẹp, Gardner tìm thấy câu trả lời cho ước mơ của anh.

Theo Indiewire, ngày 28/6, Soul mang đến góc nhìn khác trong thời kỳ bạo động sắc tộc với nhân vật chính là người da đen đầu tiên trong lịch sử phim hoạt hình Pixar. Hồi tháng 6, phim nằm trong danh sách đề cử của LHP Cannes. Vì thế, tác phẩm được mong chờ là bom tấn thu hút khán giả dịp cuối năm.

Dàn sản xuất của phim đa chủng tộc. Đạo diễn hình ảnh gốc Phi của The Arrival (2017) - Bradford Young - phụ trách hình ảnh của phim. Hai nghệ sĩ jazz da màu nổi tiếng Herbie Hancock và Terri Lyne Carrington sản xuất các bài hát. Album nhạc phim do Trent Reznor, Atticus Ross - chiến thắng Oscar cho Bản nhạc gốc hay nhất năm 2010 - thực hiện. Đội ngũ lồng tiếng đa số là người da màu, gồm Phylicia Rashad, Angela Bassett, Ahmir Questlove Thompson và Daveed Diggs.

Phúc Nguyễn (Theo Variety)