'Bom nợ' Evergrande sắp bán mảng dịch vụ bất động sản

Evergrande có thể sắp bán 51% cổ phần đang nắm giữ tại công ty dịch vụ bất động sản có vốn hóa gần 1,3 tỷ USD.

Trong thông báo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hong Kong mới đây, các quản tài viên - nhóm phụ trách thanh lý tài sản, nợ của tập đoàn đã mất khả năng thanh toán Evergrande cho biết đã nhận được đề nghị sơ bộ về giao dịch tại Evergrande Property Services Group (EPS). Đây là công ty phụ trách lĩnh vực dịch vụ bất động sản của Evergrande.

EPS cũng xác nhận đã ký thỏa thuận bảo mật với một số nhà đầu tư tiềm năng. Thỏa thuận này sẽ giúp Evergrande bán được phần vốn tại EPS. Tuy nhiên, quá trình đàm phán vẫn ở giai đoạn ban đầu.

Theo tài liệu, quản tài viên đang nắm 51% cổ phần EPS. Công ty dịch vụ bất động sản này có vốn hóa khoảng 9,95 tỷ HKD, tương ứng 1,28 tỷ USD.

Nhóm quản lý tài sản của Evergrande dự kiến mời các bên quan tâm nộp đề xuất mua cổ phần cuối cùng vào tháng 11. Sau đó, họ sẽ tiến hành thương lượng các điều khoản cụ thể.

Nhờ thông tin này, cổ phiếu của EPS tăng đến 21% trong phiên giao dịch cuối tuần qua và chốt phiên ở mức 1,11 HKD mỗi đơn vị.

Trong khi đó, cổ phiếu Tập đoàn Evergrande đã bị hủy niêm yết hôm 25/8. Doanh nghiệp này cũng không có ý định khiếu nại. Cổ phiếu Evergrande đã bị đình chỉ giao dịch từ đầu năm ngoái bởi Evergrande không đưa ra được kế hoạch tái cấu trúc khả thi.

Theo quy định của thị trường Hong Kong, mã cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch liên tiếp 18 tháng sẽ bị hủy niêm yết. Quyết định này khép lại 16 năm trên thị trường chứng khoán của Evergrande tại Hong Kong, cũng là thời kỳ bùng nổ bất động sản Trung Quốc.

Evergrande bắt đầu gặp khó khăn từ năm 2021 sau khi Bắc Kinh áp dụng chính sách ba lằn ranh đỏ nhằm kiểm soát các chủ đầu tư vay nợ quá mức và hạ nhiệt thị trường nhà ở. Tập đoàn này nợ hơn 300 tỷ USD và đã vỡ nợ trái phiếu quốc tế cuối năm 2021.

Trong báo cáo tiến độ cuối tháng 7, nhóm phụ trách thanh lý tài sản của Evergrande cho biết đã nhận được yêu cầu trả nợ tổng cộng 45 tỷ USD. Con số này cao hơn nhiều so với khoảng 27,5 tỷ USD được kê khai tháng 12/2022.

Nhóm này đã tiếp quản hơn 100 công ty và thực thể trong tập đoàn Evergrande. Tổng tài sản trị giá 3,5 tỷ USD tính đến ngày 29/1/2024. Họ chưa có ước tính về số tiền có thể thu hồi từ các thực thể này.

Đến nay, khoảng 255 triệu USD tài sản đã được bán. Mức thu hồi này được đánh giá là "khiêm tốn". Trong số này, 244 triệu USD đến từ tài sản của các công ty con. Tuy nhiên, không phải tất cả số này có thể được dùng để trả nợ, do cấu trúc sở hữu phức tạp của các tài sản.

Tú Anh (theo SCMP)