Lào CaiCông ty TNHH Xây dựng An Phú, nhà thầu xây thủy điện Mây Hồ, phải bồi thường 520 triệu đồng cho người dân sau vụ xô xát khiến 8 người bị thương.

Sáng 17/3, lãnh đạo tỉnh Lào Cai cho biết, mức bồi thường trên được đưa ra sau buổi làm việc giữa Công ty TNHH Năng lượng Mây Hồ (chủ đầu tư dự án thủy điện Mây Hồ), Công ty TNHH Xây dựng An Phú, đại diện hai thôn Lủ Khấu, Can Hồ B, xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sa Pa, cùng các hộ dân liên quan.

Theo đó, Công ty TNHH Xây dựng An Phú bồi thường cho 17 người dân bị thương với hai mức 5 và 80 triệu đồng tùy nặng nhẹ, riêng hai trường hợp bị nặng được hỗ trợ thêm 15 và 90 triệu đồng. Ngoài ra, Công ty An Phú phải bồi thường cho tập thể hai thôn Lủ Khấu, Can Hồ B, mỗi thôn 20 triệu đồng.

Hiện trường vụ xô xát tại thủy điện Mây Hồ, Lào Cai. Ảnh: UBND thị xã Sa Pa

Việc thi công đập đầu mối thủy điện sẽ phải tạm dừng cho đến khi giải quyết xong việc bồi thường cho người dân cũng như đưa ra phương án đền bù cho các hộ nuôi cá bị ảnh hưởng. Người dân cam kết không gây rối sau khi chủ đầu tư đưa ra phương án hợp lý, lãnh đạo tỉnh Lào Cai thông tin.

Về vụ xô xát ngày 14/3, UBND thị xã Sa Pa cùng cơ quan công an đang xác minh, xử lý hành vi tụ tập đông người, mang theo vũ khí thô sơ.

Trước đó ngày 14/3, tại công trường dự án thủy điện Mây Hồ, xã Ngũ Chỉ Sơn, do mâu thuẫn trong hỗ trợ hộ nuôi cá bị ảnh hưởng, nhóm công nhân và người dân bản địa xảy ra xô xát khiến 8 người bị thương.

Thủy điện Mây Hồ nằm tại xã Ngũ Chỉ Sơn, công suất 6,5 MW. Để thực hiện dự án, tháng 11/2019, UBND thị xã Sa Pa thu hồi đất của 45 hộ dân trong xã.

Gia Chính