Bối rối vì bạn trai thích chat chuyện chăn gối

Tôi 26 tuổi, quen bạn trai được hơn một năm. Chúng tôi yêu nhau nghiêm túc và đã có quan hệ. Mọi thứ trước đây diễn ra rất tự nhiên: khi bên nhau thì gần gũi, còn khi nhắn tin chỉ nói chuyện bình thường: công việc, gia đình, ăn uống, kế hoạch cuối tuần. Nhưng vài tháng gần đây, anh thay đổi theo cách khiến tôi bối rối. Cứ sau mỗi lần hai đứa gặp nhau và thân mật, khi về đến nhà là anh bắt đầu nhắn tin theo kiểu gợi dục. Ban đầu chỉ vài câu trêu nhẹ, nhưng càng ngày càng trở nên trực diện và trần trụi. Có lúc anh kể lại chi tiết những gì vừa xảy ra, có lúc hỏi những câu khiến tôi đọc xong chỉ muốn tắt màn hình.

Điều làm tôi khó xử là lúc bên ngoài anh hoàn toàn bình thường, nói chuyện chín chắn và không ép buộc bất cứ điều gì. Nhưng khi chuyển sang nhắn tin, ngôn từ của anh như biến thành người khác: mạnh bạo, táo bạo, thậm chí vượt quá giới hạn mà tôi cảm thấy thoải mái. Tôi trả lời qua loa thì anh hụt hẫng. Tôi im lặng thì anh lại nhắn: "Em sao vậy? Không thích à?". Có lúc tôi góp ý nhẹ rằng tôi không quen chat kiểu đó, anh chỉ cười: "Có gì đâu, hai đứa yêu nhau mà. Anh chỉ muốn hiểu em hơn".

Tôi hiểu việc hai người yêu nhau nói chuyện thân mật không phải điều gì sai. Nhưng cảm giác của tôi là cuộc trò chuyện đang chuyển hẳn sang một hướng mà tôi không kịp thích nghi. Nhất là khi anh gần như chỉ muốn nói về chuyện đó, còn những câu chuyện thường ngày lại bị bỏ qua.

Tôi cảm giác sự thân mật về mặt cảm xúc dần bị thay thế bằng thứ gì đó nặng tính thể xác hơn, mà tôi không biết nói sao để anh hiểu và không làm anh buồn.

Liệu bạn trai tôi có bình thường không?

Nguyệt Hà