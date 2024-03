Bới rác tìm hơn một tỷ đồng

Hà NộiCông an phường Hàng Bài phối hợp với nhân viên thu gom rác tìm kiếm hơn một tỷ đồng để trả lại cho người dân sau khi vứt nhầm vào thùng rác.

Ngày 1/3, Công an phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm cho biết vừa trao trả lại 1,17 tỷ đồng tìm thấy ở điểm gom rác cho một hộ dân sống trên địa bàn.

Cách đây hai ngày, do sơ ý, một người dân đã bỏ rác sinh hoạt cùng túi tiền tiết kiệm mới rút từ ngân hàng vào thùng rác gần nhà. Khoảng 15 phút sau khi vứt nhầm túi tiền, gia đình mới phát hiện, tổ chức tìm kiếm song không thấy.

Công an và nhân viên thu gom rác trao trả số tiền vứt nhầm cho người dân ở phường Hàng Bài. Ảnh: CACC

Nhận được tin báo, Công an phường Hàng Bài đã cho người xuống phối hợp với gia đình và nhân viên thu gom rác tìm kiếm. Ngoài tìm ở điểm thu gom, tập kết rác, công an còn rà soát camera an ninh, xe rác, thùng rác quanh khu vực.

Công an phường cũng phân công cán bộ cùng thành viên gia đình tới bãi thu gom rác Nam Sơn, huyện Sóc Sơn - nơi tập kết rác của các quận nội thành, tìm kiếm.

Sau hơn 2 giờ, số tiền đã được tìm thấy ở bãi tập kết rác trước cửa số nhà 48 phố Hàng Bài.

Việt An