Bôi đất cát lên kim loại giả là cổ vật

TP HuếSau khi mua đồ vật bằng kim loại trên TikTok, nhóm Nguyễn Khánh Duy lấy đất, cát trét lên để ngụy tạo thành "cổ vật vừa đào được", lừa bán.

Ngày 8/9, Công an TP Huế cho biết đã bắt giữ Duy, 42 tuổi; Nguyễn Hữu Nhơn, 42 tuổi; Phan Vũ Trường (39 tuổi, cùng trú Tây Ninh) và Phan Văn Đức (35 tuổi, ngụ TP HCM) để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhóm lừa đảo (phải) bị công an bắt giữ. Ảnh: Hồng Nhung

Ba ngày trước, bà Hoa, 71 tuổi, ở phường Kim Long, TP Huế, nhận cuộc gọi của người đàn ông nói giọng miền Nam, khoe vừa đào được hũ "cổ vật" gồm nải chuối và nhánh cau bằng vàng. Người này cho biết có khách đã trả giá 24 triệu đồng cho hai món này nhưng không bán, giờ muốn đổi lấy chiếc nhẫn bà Hoa đang đeo. Tin lời, bà Hoa đồng ý và bị lừa mất chiếc nhẫn trị giá 5.000 USD (khoảng 130 triệu đồng).

Nhận định đây là băng lừa đảo lưu động chuyên nghiệp, Công an TP Huế vào cuộc điều tra, bắt nhóm Nguyễn Khánh Duy tại một nhà nghỉ ở phường Thanh Thủy. Tang vật bị thu giữ gồm 12 nải chuối, 10 nhánh cau bằng kim loại màu vàng; 4 xe máy, 6 điện thoại, một nhẫn kim loại và 18,3 triệu đồng tiền mặt.

Nhóm này khai mua các vật kim loại mạ vàng trên TikTok, sau đó bôi đất cát vào giả làm cổ vật rồi lừa người cao tuổi đổi lấy trang sức. Với thủ đoạn trên, nhóm đã thực hiện nhiều vụ tại Huế, Đà Nẵng và Gia Lai.

Công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là người lớn tuổi, cần cảnh giác với các lời rao bán, trao đổi "cổ vật" không rõ nguồn gốc.

Võ Thạnh

* Tên người phụ nữ đã thay đổi