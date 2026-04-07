Bối cảnh gây sốt của phim 'Hẹn em ngày nhật thực'

Tác phẩm đạt hơn 60 tỷ đồng sau 10 ngày công chiếu, nhiều từ khóa về phim vào xu hướng tìm kiếm. Trên TikTok, một số video giới thiệu bối cảnh của phim đạt hàng trăm nghìn lượt xem, thu hút khán giả đến tham quan.
Một trong những địa điểm quay của Hẹn em ngày nhật thực là Tiểu chủng viện Làng Sông (xã Tuy Phước, Gia Lai), gợi không khí yên bình ở đầu phim, trong cảnh các sơ đi làm công việc phụng sự Chúa.
Công trình mang nét đặc trưng của kiến trúc Gothic (phong cách thiết kế từ nửa sau thời Trung cổ ở Tây Âu), do người Pháp xây dựng giữa thế kỷ 19. Đoàn Thiên Ân - đóng vai Ân, nữ chính - cho biết trước khi quay, cô có thời gian ngắn sống tại đây để lấy chất liệu nhập vai. Mỗi ngày, từ bốn giờ sáng, cô thức dậy cùng các sơ cầu nguyện, đọc kinh, làm vườn, chăm sóc các em nhỏ.
Làng phong Quy Hòa, Quy Nhơn (Gia Lai) được chọn để quay cảnh các sơ khám bệnh miễn phí cho người dân.
Đạo diễn Lê Thiện Viễn - từng làm nhiếp ảnh gia - cho biết nỗ lực chăm chút mỗi khung hình không phải để phô diễn kỹ thuật, mà mong yếu tố ánh sáng, màu sắc trong phim trở thành ngôn ngữ kể chuyện.
Nhà thờ Giáo xứ Hóc Gáo (Đăk Lăk) là nơi cặp nhân vật Ân và Thiên trao nhau hẹn ước đầu tiên.
Địa điểm cũng là nơi quay cảnh Ân đón Giáng Sinh một mình, sau khi Thiên đến Hạnh Trí công tác để gây dựng sự nghiệp, đôi nhân vật phải yêu xa.
Hẹn ước xin khuất lời (sáng tác: Huỳnh Võ Hoài Sơn, ca sĩ: Quốc Thiên) - nhạc phim Hẹn em ngày nhật thực. Video: Đoàn phim cung cấp
Làng Lò dọc bãi biển ở phường Hòa Hiệp (Đăk Lăk) trở thành bối cảnh cuộc sống của Thiên sau khi chuyển đến Hạnh Trí. Trong phim, cảnh quay có tông màu ấm áp với những dãy nhà ngói đỏ.
Phân đoạn Thiên tranh thủ khuân vác làm thêm cuối tuần, dành dụm tiền mong sau này mở một tiệm may cho Ân.
Đồi núi khu Bác Ái (Khánh Hòa) là nơi diễn ra cảnh nhật thực toàn phần năm 1995 - một trong những tình tiết mấu chốt của phim. Êkíp chăm chút khâu tạo hình, mỹ thuật với dàn xe cổ, biển hiệu xưa thập niên 1990.
Hóc Răm (Tây Hòa, Đăk Lăk) hiện lên với cánh đồng lúa chín vàng rực, chuyến xe đò rong ruổi ngược xuôi.
Cảnh đôi nhân vật chia tay nhau ở ngã ba đường cũng được quay tại xứ sở hoa vàng cỏ xanh.
Tác phẩm xoay quanh câu chuyện của nhân vật chính - Thiên Ân, một cô gái theo đạo Công giáo, sống ở làng quê Trà Mây yên bình cuối thập niên 1980. Một lần, cô tình cờ gặp Thiên - chàng trai trẻ làm nghề thợ điện từ nơi khác đến, dần nảy sinh tình cảm.
Chuyện tình diễn ra trong bí mật bởi bà Hoa - mẹ của Ân (nghệ sĩ Lê Khanh) - phản đối con quen người ngoại đạo. Trong thâm tâm, bà đã chọn sẵn chàng rể hoàn hảo là bác sĩ Hải (Thanh Sơn) vì anh có nghề nghiệp ổn định, thân thiết với gia đình. Mâu thuẫn đẩy lên cao trào khi Ân buộc lựa chọn giữa chữ hiếu và hạnh phúc cá nhân.
