Israel31 đĩa thức ăn, nặng khoảng 60 kg, xếp chồng lên tay chàng bồi bàn trước khi mang ra phục vụ khách.

Mạng xã hội gần đây lan truyền video ghi lại một người bồi bàn bê 31 đĩa đồ ăn cùng lúc. Người đàn ông đó là Mohammad, đang làm việc tại nhà hàng hải sản Old Man and The Sea nổi tiếng tại Jaffa, Israel.

Bồi bàn Israel bê 31 chiếc đĩa cùng lúc 31 chiếc đĩa được xếp lên hai tay của Mohammad. Video: Newsflare

Từng đĩa thức ăn đầy ắp được các đầu bếp chất lên nhau trước khi Mohammad mang ra phục vụ một bữa tiệc đông khách. Ước tính, mỗi đĩa thức ăn nặng khoảng 2 kg và anh chàng một lúc bê khoảng hơn 60 kg trên tay. Các thực khách bất ngờ khi nhìn thấy cảnh tượng này và hầu hết đều lấy điện thoại ra quay lại. Nói về khả năng bê đĩa của mình, Mohammad tự tin nói: "Tại sao phải quay lại bếp nhiều lần trong khi có thể phục vụ tất cả khách hàng trong một lần?"

Nhà hàng Old Man and The Sea (Ông già và biển cả), nổi tiếng tại Israel, lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên. Nhà hàng có chủ đề chính là biển, cá, thiên nhiên, phục vụ các món ẩm thực Địa Trung Hải và Trung Đông. Nơi đây được nhiều khách biết đến với các món salad tươi ngon, tổng cộng có 18 loại khác nhau. Trên trang web du lịch Trip Advisor, các bình luận đa phần đánh giá bồi bàn ở đây có tác phong nhanh nhẹn, thân thiện. Đây vừa là điểm cộng, vừa là điểm trừ của nhà hàng. Bồi bàn nhanh chóng mang đồ ăn đến cho khách song trong nhiều trường hợp, họ phục vụ giống "ném" đồ ăn xuống bàn và hay cãi nhau.

Trung Nghĩa tổng hợp