Boho Décor thay đổi nhận diện thương hiệu

Thương hiệu nội thất Boho Décor thay đổi thành Boho cùng logo hướng đến sự hiện đại, đánh dấu hành trình 10 năm phát triển.

Cụ thể thương hiệu Boho lược bỏ cụm từ "Décor" giúp doanh nghiệp tái định nghĩa quy mô hoạt động trên thị trường. Mảng Design & Build - thế mạnh cốt lõi tiếp tục được cải tiến, nâng cao kỹ thuật và năng lực thiết kế. Logo mới cũng mang tinh thần tối giản, phản ánh khát vọng không ngừng học hỏi, sáng tạo và nâng tầm dịch vụ.

"10 năm là một chặng đường, nhưng cũng là điểm khởi đầu cho những mục tiêu lớn hơn. Chúng tôi sẽ tiếp tục sáng tạo, vượt qua những giới hạn, thách thức trong hành trình kiến tạo không gian", đại diện Boho chia sẻ.

Boho công bố nhận diện thương hiệu mới. Chữ O đầu tiên lấy cảm hứng từ Trái Đất, tượng trưng cho khát vọng vươn xa và kết nối với khách hàng ở mọi nơi. Chữ O thứ hai mang hình tượng bánh răng, đại diện cho sự phối hợp nhịp nhàng của tập thể hướng đến những trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng. Ảnh: Boho

Từ một đơn vị thiết kế và thi công nội thất, sau một thập kỷ, Boho không chỉ hoạt động trong lĩnh vực thiết kế - thi công nội thất dự án, mà còn mở rộng sang thị trường bán lẻ, xuất khẩu OEM (sản xuất thiết bị gốc) và phát triển mạnh mảng ODM (sản xuất thiết kế gốc).

Đây cũng là đơn vị đứng sau loạt công trình như: trụ sở chính Viettel, văn phòng Tập đoàn Masan, trụ sở Techcombank, khách sạn À La Carte Hạ Long, chung cư The MarQ, và chuỗi chung cư cao cấp của Tập đoàn Masterise...

Trụ sở Tập đoàn Masa là một trong những công trình ghi dấu ấn của Boho. Ảnh: Boho

Ngoài thiết kế, thi công nội thất cho các dự án cao ốc văn phòng, chung cư hạng sang hay khách sạn cao cấp... thương hiệu mở rộng thị trường với những công trình đặc thù như trường học, bệnh viện. Trong đó, dự án Trường quốc tế Nam Sài Gòn (SSIS) được vinh danh ở hạng mục "Nội thất của năm" trong khuôn khổ giải thưởng Ashui Awards 2024. Bên cạnh đó, dự án phòng khám thẩm mỹ quốc tế 5 sao Mega Gangnam (TP. HCM) mang về cho Boho chiến thắng ở hạng mục "Commercial Building Interior Design" - Thiết kế nội thất công trình thương mại xuất sắc nhất châu Á trong khuôn khổ giải thưởng Asia Architecture Design Awards 2025.

Gần đây, doanh nghiệp tiếp tục trúng thầu thi công dự án Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hồng Ngọc (Hà Nội). Dự án y tế cao cấp này đòi hỏi sự chuyên nghiệp và khả năng đáp ứng những tiêu chuẩn về chất lượng và an toàn.

Phối cảnh Mega Gangnam - công trình đạt giải thưởng tại Asia Architecture Design Awards 2025. Ảnh: Boho

Song song với mảng dự án, Boho còn phát triển sang thị trường bán lẻ B2C với thương hiệu Notag. Tập trung vào chất lượng và giá trị thực của sản phẩm, Notag đề cao sự tối giản, thực tế và tiếp cận mức giá hợp lý, khuyến khích lối sống không chạy theo thương hiệu mà tập trung vào giá trị sử dụng.

Tới đây, doanh nghiệp dự kiến ra mắt thị trường thương hiệu con ODDii, đánh dấu sự mở rộng sang lĩnh vực ODM - sản xuất thiết kế gốc, hướng đến tư duy thiết kế nguyên bản và sáng tạo. Chưa chính thức ra mắt, nhưng các sản phẩm của thương hiệu này đã tạo được dấu ấn với sản phẩm Mod Chair và Olaf Chair giành giải thưởng Good Design Awards 2024.

Nhà máy đạt tiêu chuẩn LEED Gold của Boho tại Tây Ninh (Long An cũ). Ảnh: Boho

"Về xuất khẩu, Boho tập trung vào 3 thị trường chủ lực là Mỹ, Nhật Bản và Australia. Tính từ đầu năm đến nay, chúng tôi đã xuất khẩu 70 container đến các thị trường này", đại diện Boho chia sẻ.

Hoạt động hợp tác với các đối tác cũng được chú trọng. Boho được Courtyard by Marriott lựa chọn là đối tác cung cấp nội thất rời cho chuỗi các khách sạn nghỉ dưỡng 4 sao tại nhiều thành phố lớn của Nhật Bản. Tại Mỹ, doanh nghiệp cung cấp nội thất cho dự án khách sạn 3 sao thuộc chuỗi thương hiệu Hilton.

Boho cũng là một trong số ít thương hiệu nội thất tại Việt Nam sở hữu nhà máy đạt tiêu chuẩn LEED Gold của Hội đồng công trình xanh Mỹ. Ngoài ra, nhà máy này còn cũng đạt chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015 và chứng chỉ toàn cầu trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các loại sản phẩm từ gỗ FSC-CoC.