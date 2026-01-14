Boeing thắng cuộc đua đơn hàng máy bay năm 2025

Lần đầu tiên kể từ năm 2018, hãng sản xuất máy bay Mỹ Boeing nhận nhiều đơn hàng hơn Airbus, với hơn 1.100 phi cơ.

Theo số liệu công bố ngày 13/1, số đơn hàng ròng của Boeing năm ngoái là 1.173 máy bay và Airbus 889 chiếc.

Dù vậy, Boeing vẫn đang xếp sau Airbus về số lượng bàn giao. Nguyên nhân là những trục trặc kéo dài sau các sự cố của dòng 737 MAX năm 2018 và 2019. Boeing đã bàn giao 63 máy bay trong tháng trước, nâng số liệu cả năm lên 600 chiếc. Con số này của Airbus là 793.

Số đơn hàng tồn của Airbus cũng nhiều hơn, với 8.754 máy bay tính đến cuối năm 2025. Boeing hiện có 6.720 đơn hàng chưa hoàn thành.

Một chiếc boeing 737 Max tại Triển lãm Hàng không Quốc tế Farnborough (Anh). Ảnh: Reuters

Sự cải thiện về đơn hàng là tín hiệu tích cực cho Boeing sau năm 2024 sóng gió. Đầu năm 2024, một máy bay của Alaska Airlines phải hạ cánh khẩn cấp vì lỗi bung tấm bịt cửa. Cuối năm đó, hoạt động sản xuất tại khu vực Seattle bị đình trệ vài tuần do công nhân đình công.

Sau sự cố của Alaska Airlines, hãng máy bay Mỹ siết kiểm soát chất lượng và sản xuất dưới sự giám sát của Cục Hàng không Dân dụng Liên bang (FAA). Tháng 10/2025, FAA phê duyệt cho Boeing nâng sản lượng 737 MAX lên 42 chiếc mỗi tháng, từ mức 38 trước đó. Đây được coi là tín hiệu tiến triển quan trọng.

"Đội ngũ của chúng tôi đã làm việc hiệu quả trong suốt năm 2025 để cải thiện việc bàn giao đúng hạn các máy bay an toàn, chất lượng cao cho khách hàng. Việc này hỗ trợ kế hoạch tăng trưởng và hiện đại hóa của họ", Stephanie Pope - lãnh đạo mảng máy bay thương mại của Boeing cho biết.

Ngày 13/1, Boeing còn nhận thêm đơn hàng của Delta Air Lines, với 30 máy bay Boeing 787 Dreamliner, kèm quyền chọn mua thêm 30 chiếc nữa. Đơn hàng này không được tính vào số liệu năm 2025 của hãng.

Trên CNBC, CEO Delta Ed Bastian cho biết họ là hãng hàng không lớn duy nhất tại Mỹ chưa khai thác dòng máy bay phổ biến này. Hãng tin tưởng vào nỗ lực cải tổ của Boeing dưới thời CEO Kelly Ortberg. "Theo dõi tiến triển mà họ đạt được, chúng tôi nhận thấy quá trình chuyển mình vẫn đang diễn ra", Bastian nói.

Giới phân tích cho rằng chính sách thuế nhập khẩu của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng góp phần tăng đơn hàng cho Boeing. Một số hãng hàng không đặt mua máy bay Boeing, hoặc chọn kỹ thời điểm công bố đơn hàng để giảm căng thẳng thương mại với Mỹ trong năm nay, đặc biệt ở châu Á

Tại một hội nghị vào tháng 9/2025, CEO Boeing Kelly Ortberg thừa nhận "chính quyền hỗ trợ rất nhiều" trong việc thúc đẩy chiến dịch bán hàng, và họ hưởng lợi từ nỗ lực tăng xuất khẩu của ông Trump. Nhu cầu với các dòng máy bay mới cũng thúc đẩy doanh số.

Hà Thu (theo AFP, Reuters)