Boeing đàm phán bán 500 máy bay cho Trung Quốc

Giao dịch máy bay có thể là trọng tâm thỏa thuận thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, sau nhiều tháng căng thẳng.

Ngày 21/8, Bloomberg trích nguồn tin thân cận cho biết hãng sản xuất máy bay Boeing (Mỹ) đang trong quá trình đàm phán bán khoảng 500 máy bay cho Trung Quốc. Hai bên đang thảo luận chi tiết như model, loại máy bay và thời gian bàn giao.

Đây có thể là trọng tâm thỏa thuận thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, đồng thời là bước ngoặt với Boeing tại thị trường hàng không lớn nhì toàn cầu. Các đơn hàng của Boeing tại đây đang chững lại do căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc. Việc này cũng sẽ giúp Boeing thu hẹp khoảng cách với đối thủ Airbus. Vài năm qua, Airbus đẩy mạnh hoạt động tại Trung Quốc.

Một chiếc Boeing 737 Max tại Triển lãm Hàng không Quốc tế Farnborough tại Anh. Ảnh: Reuters

Cổ phiếu Boeing đã nhích nhẹ sau thông tin này, nhưng chốt phiên 21/8 giảm 0,5%. Thỏa thuận này có thể là giao dịch lớn đầu tiên của Trung Quốc với Boeing từ sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump đến nước này trong nhiệm kỳ đầu. Nguồn tin của Bloomberg cho biết quan chức Mỹ đã bắt đầu hỏi ý kiến các hãng bay trong nước về yêu cầu với phi cơ Boeing.

Hoạt động của Boeing tại Trung Quốc chịu ảnh hưởng khi căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang. Các hãng bay nước này dừng nhận phi cơ Boeing mới từ tháng 4. Sau khi hai nước thống nhất tạm giảm thuế nhập khẩu đầu tháng 5, việc này mới được giải quyết. Boeing bắt đầu bàn giao lại máy bay cho Trung Quốc từ đầu tháng 6.

Năm nay, giao dịch mua máy bay trở nên phổ biến trong các chuyến công du ngoại giao của Tổng thống Mỹ. Trong chuyến thăm Trung Đông đầu năm nay, Boeing đã ký kết một trong các đơn hàng lớn nhất lịch sử công ty, khi Qatar Airways đồng ý mua 160 máy bay thân rộng, kèm tùy chọn mua thêm 50 chiếc nữa. Tổng giá trị hợp đồng vào khoảng 96 tỷ USD. Tại Saudi Arabia, hãng cho thuê máy bay AviLease đặt mua 20 chiếc Boeing 737 MAX, với tùy chọn mua 10 chiếc nữa.

