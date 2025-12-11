Boeing có thể thắng cuộc đua đơn hàng máy bay năm nay

Boeing nhận 1.000 đơn hàng máy bay từ đầu năm, một phần nhờ quá trình đàm phán thương mại của các nước với Mỹ.

Trong cuộc phỏng vấn với France Inter ngày 10/12, CEO Airbus Guillaume Faury cho biết họ có khả năng thất bại trong cuộc đua đơn hàng năm nay với Boeing. Lần đầu tiên sau 6 năm, Boeing có thể giành thị phần lớn hơn, nhờ chính sách thuế nhập khẩu của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ngày 10/12, Boeing công bố trong 11 tháng đầu năm, họ nhận tổng cộng 1.000 đơn hàng. Sau khi trừ các đơn hủy, số đơn hàng ròng là 908. Trong khi đó, số liệu ròng của Airbus là 700.

Airbus vẫn dẫn trước về số lượng bàn giao và số đơn hàng tồn. "Chúng tôi đã dẫn trước về số đơn hàng suốt 5 năm. Vì thế, số đơn tồn cao hơn nhiều so với đối thủ", Faury giải thích.

Dù vậy, Boeing "được hỗ trợ bởi quá trình đàm phán thuế nhập khẩu của Mỹ với các nước", khi đơn hàng máy bay trở thành một phương án giải quyết căng thẳng thương mại.

Một chiếc boeing 737 Max tại Triển lãm Hàng không Quốc tế Farnborough (Anh). Ảnh: Reuters

Tổng thống Trump cũng tuyên bố ông đã giúp Boeing đạt mốc 1.000 đơn hàng. Các hãng bay công bố đặt hàng trăm chiếc phi cơ thân rộng sau chuyến thăm Vùng Vịnh của ông Trump hồi tháng 5.

"Boeing đã đưa cho tôi giải thưởng 'người bán hàng vĩ đại nhất trong lịch sử Boeing'. Tôi nghĩ rằng mình bán được 1.000 chiếc. Giờ họ chỉ cần sản xuất thôi", ông cho biết.

Các nhà phân tích cho biết một số hãng hàng không đặt mua máy bay Boeing, hoặc chọn kỹ thời điểm công bố đơn hàng để giảm căng thẳng thương mại với Mỹ trong năm nay, đặc biệt ở châu Á. Tại một hội nghị tháng 9, CEO Boeing Kelly Ortberg thừa nhận "chính quyền hỗ trợ rất nhiều" trong việc thúc đẩy chiến dịch bán hàng, và họ hưởng lợi từ nỗ lực tăng xuất khẩu của ông Trump. Ông nhấn mạnh nhu cầu với các dòng máy bay mới cũng thúc đẩy doanh số.

Khi được hỏi về thông tin Trung Quốc sắp đặt đơn hàng lớn, Faury nói rằng ông không kỳ vọng có đơn đặt hàng vài trăm máy bay trong thời gian tới, nhưng họ được phê duyệt các đơn hàng trước đó. Trong khi đó, Airbus cho biết đã đạt thỏa thuận với Trung Quốc để tiếp tục bàn giao 120 máy bay đặt mua từ trước.

Airbus cũng đang thúc đẩy ký thỏa thuận bán 100 chiếc A220 cho AirAsia, cạnh tranh với Embraer của Brazil. Việc triệu hồi để sửa lỗi phần mềm trên hàng nghìn máy bay dòng A320 cũng đã hoàn tất. Số máy bay cần xử lý thực tế là gần 4.000 chiếc và tất cả đã được khắc phục, Faury khẳng định.

Hà Thu (theo Reuters)