Boeing bồi thường 28 triệu USD cho nạn nhân vụ rơi máy bay 737 MAX

Tập đoàn Mỹ chấp nhận phán quyết bồi thường 28 triệu USD, trong vụ kiện dân sự đầu tiên liên quan hai vụ rơi máy bay 737 MAX.

Bồi thẩm đoàn tại tòa liên bang ở Chicago ngày 12/11 ra phán quyết buộc Boeing chi hơn 28 triệu USD cho gia đình của Shikha Garg, nhân viên môi trường của Liên Hợp Quốc thiệt mạng trong vụ rơi máy bay 737 MAX Ethiopian Airlines năm 2019.

Đây là phán quyết xét xử dân sự đầu tiên trong hàng chục đơn kiện liên quan hai thảm kịch 737 MAX ở Ethiopia năm 2019 và Indonesia năm 2018, khiến tổng cộng 346 người thiệt mạng.

Gia đình nạn nhân sẽ nhận số tiền thực tế khoảng 35,85 triệu USD, gồm toàn bộ mức bồi thường và 26% lãi suất. Boeing cam kết không kháng cáo.

Luật sư đại diện gia đình Garg nói phán quyết mang lại "sự minh bạch và trách nhiệm công khai" đối với những sai sót của Boeing.

Hiện trường vụ rơi máy bay Boeing 737 MAX tại Ethiopia năm 2019 khiến 157 người chết. Ảnh: AFP

Shikha Garg, 32 tuổi, thiệt mạng khi chuyến bay ET302 cất cánh từ Addis Ababa đi Nairobi rơi chỉ sau vài phút. Đơn kiện cáo buộc 737 MAX có lỗi thiết kế và Boeing không cảnh báo đầy đủ về các rủi ro liên quan hệ thống điều khiển tự động, yếu tố từng góp phần gây ra cả hai vụ rơi máy bay.

Luật sư của gia đình từng đề nghị mức bồi thường 80-230 triệu USD, trong khi phía Boeing từng đề xuất 11,95 triệu USD.

Trong phiên tòa, bồi thẩm đoàn đã mất khoảng hai giờ để đưa ra mức bồi thường, gồm 10 triệu USD cho "nỗi đau mất mát" của gia đình và 10 triệu USD cho "đau đớn mà Garg phải chịu" trước khi qua đời, cùng các khoản bổ sung khác.

Người phát ngôn Boeing cho biết hãng "vô cùng tiếc thương" các nạn nhân trong hai vụ rơi máy bay ở Ethiopia và Indonesia, khẳng định tôn trọng quyền kiện đòi bồi thường của gia đình các nạn nhân, dù phần lớn các vụ kiện đã được giải quyết qua thương lượng.

Boeing cho biết đã giải quyết hơn 90% các đơn kiện dân sự liên quan hai vụ rơi 737 MAX, chi hàng tỷ USD dưới nhiều cơ chế bồi thường. Riêng ngày 5/11, hãng đã dàn xếp thêm ba vụ kiện từ gia đình các nạn nhân khác của chuyến bay ET302, song không công bố điều khoản chi tiết.

