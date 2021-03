Boeing 737 MAX hỏng động cơ giữa trời

Máy bay Boeing 737 MAX chở hơn 100 người phải tắt động cơ do sự cố và hạ cánh khẩn cấp tại bang New Jersey, không có ai bị thương.

Chuyến bay số hiệu 2555 của American Airlines, chở theo 95 hành khách và 6 thành viên tổ bay, phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Newark Liberty, bang New Jersey, hôm 5/3 do trục trặc động cơ trên không. Khi phát hiện sự cố, phi công đã quyết định tắt một động cơ và điều khiển máy bay tiếp đất an toàn, không có ai bị thương.

Máy bay Boeing 737 MAX của American Airlines cất cánh cuối tháng 12/2020. Ảnh: Reuters.

American Airlines cho biết chiếc Boeing 737 MAX gặp sự cố cơ khí do áp suất dầu động cơ, không liên quan tới Hệ thống Tăng cường Tính năng Điều khiển bay (MCAS) từng dẫn đến hai vụ tai nạn khiến hàng trăm người thiệt mạng hồi năm 2018 và 2019.

Tập đoàn Boeing cho biết đã nắm thông tin về sự cố, trong khi Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) thông báo sẽ mở cuộc điều tra.

American Airlines là hãng hàng không đầu tiên tại Mỹ phục hồi các chuyến bay trên dòng Boeing 737 MAX, sau khi FAA chứng nhận an toàn cho dòng máy bay này và chấm dứt 20 tháng cấm bay toàn cầu do vấn đề với MCAS.

Một máy bay Boeing 737-8 MAX của Air Canada hôm 22/12/2020 cũng gặp sự cố khi đang trên đường từ bang Arizona, Mỹ, tới thành phố Montreal, Canada. Ngay sau khi cất cánh, phi công phát hiện tín hiệu cảnh báo và quyết định tắt một động cơ để đảm bảo an toàn. Phi cơ chuyển hướng và hạ cánh xuống thành phố Tucson, bang Arizona.

Vũ Anh (Theo Reuters)